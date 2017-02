Fans kunnen training AA Gent in Wembley dan toch niét bijwonen

Gent - In tegenstelling tot wat eerdere berichten deden vermoeden, zullen de fans van AA Gent de training van hun spelers op het heilige gras van Wembley woensdagavond (om 18u plaatselijke tijd, 19u in Belgë) niét kunnen bijwonen. Dat meldt de club vandaag.

AA Gent probeerde naar verluidt in laatste instantie nog om de talrijk meegereisde fans toe te laten op de (enige) training in Wembley, maar omdat de stadionuitbater “geen security kan voorzien, zullen de supporters de training niet kunnen bijwonen.”

Die kleine tegenvaller mag geen beletsel zijn voor een sfeervolle uitstap van de Buffalo’s naar Londen: er worden zeker 7.000 Gent-fans verwacht in Wembley, die zich in de aanloop naar de wedstrijd zullen verzamelen in de nabijgelegen pubs ““The Green Man” en “The Arch”. Omstreeks 18u plaatselijke tijd (19u in België) vertrekt dan een colonne vanuit beide pubs naar het stadion.

De club is wel beducht voor overijverige fans, en waarschuwt in een bericht op de website (nogmaals): “De Britse politie treedt heel streng op. Pyrotechnisch materiaal (bengaals vuur, rookpotten en vuurwerk) zijn verboden. Supporters die betrapt worden, zullen een nacht in de cel doorbrengen en de volgende ochtend voor de rechter verschijnen. Zij kunnen een fikse boete en een stadionverbod verwachten.”