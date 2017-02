VIDEO. Voortuin is zo een vuilnisbelt dat buren er zelfs troep komen dumpen

Vuilnisbelt langs de straat in Ressegem. Video: TVO

Ressegem - De buren van een inwoner van Ressegem, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Herzele, zitten met de handen in het haar. Of beter: in het afval. Het huis en de voortuin van een inwoner van de gemeente zijn herschapen tot een vuilnisbelt. Sommige buurtbewoners dumpen er intussen zelfs hun eigen afval. De gemeente spendeerde al eens 15.000 euro aan ruimingskosten, maar het mocht niet zijn. Het schepencollege zoekt woensdag naar een nieuwe oplossing.

Fitnesstoestellen, grasmaaiers, kasten en deuren... de voortuin van een bewoner uit Ressegem zou niet misstaan op een apocalyptische filmset. De eigenaar houdt werkelijk alles bij, tot onvrede van een deel van de buurtbewoners. Het probleem sleept al vijftien jaar aan, en het ongedierte kon er intussen weeldig tieren.

"Een vijftal jaar geleden is de gemeente Herzele al eens enkele containers afval komen weghalen", zegt buurvrouw Sonja Wauters. De gemeente bracht toen maar liefst vijftien containers weg, goed voor 15.000 euro aan opruimkosten. Maar enkele jaren later is er niets meer van te zien.

Hele inboedel voor de deur

Het probleem wordt nu elke dag erger en erger, omdat sommige buurtbewoners zelf niet meer naar het containerpark gaan: ze storten het gewoon in de voortuin. "Er zijn inderdaad mensen ramen, deuren en hout komen afzetten", gaat buurvrouw Sonja verder. "Iemand is zelfs eens een hele inboedel in de voortuin komen zetten, mét toestemming van de bewoner."

Woensdag zit het schepencollege van Herzele samen om naar een oplossing te zoeken. De politie erbij halen en gas-boetes uitschrijven haalden tot nu toe weinig uit, maar de hele berg een tweede keer opruimen ziet de gemeente ook niet zitten.