VIDEO. Zestiger op bijzonder gewelddadige wijze thuis overvallen

Overvallers binden man in Houthalen vast, stoppen hem in kist en dreigen hem in brand te steken. Video: TVL

Houthalen-Helchteren - Een 61-jarige alleenstaande man uit Houthalen-Helchteren is dinsdagmiddag het slachtoffer geworden van een zeer gewelddadige homejacking. Twee overvallers bonden hem vast en sloegen hem tot bloedens toe. Ze dreigden er ook mee hem in brand te steken, en gingen ervandoor met zijn auto. Het slachtoffer kon uiteindelijk zelf ontkomen, en strompelde tot bij de overbuurvrouw, die de hulpdiensten verwittigde.

De twee onbekende mannen drongen in de voormiddag de woning van de zestiger uit de Eksterstraat in Houthalen-Helchteren binnen. Ze bonden het slachtoffer meteen vast, en sloegen hem tot bloedens toe. Het slachtoffer verklaarde dat hij ook bedreigd werd met een mes, en dat de daders ermee dreigden hem levend in brand te steken. De daders vroegen om geld, maar gingen er uiteindelijk vandoor met de wagen van de man.

Rond 12.30 uur, toen de daders weg waren, kon het slachtoffer uit zijn benarde situatie ontkomen. Hij strompelde al bloedend tot bij de overbuurvrouw, die de hulpdiensten verwittigde. "De bel ging rond 12.30 uur, en toen ik opendeed zag in mijn buurman staan", doet overbuurvrouw Blanche De Block haar verhaal. "Hij ging vol bloed en zijn gezicht was helemaal ingetapet."

In brand steken

De zestiger vertelde aan Blanche dat hij op zijn hoofd en rug werd geslagen door overvallers, en dat hij veel pijn had. Uit zijn verklaring bleek dat de daders hem ook vastbonden, hem bedreigden met een mes en er zelfs mee dreigden hem in brand te steken als ze geen geld kregen.

Hoe lang de twee overvallers in het huis van hun slachtoffer waren, is nog niet duidelijk. De onfortuinlijke man verklaarde aan de politie dat de daders een vreemde taal spraken, vermoedelijk Arabisch of Frans. Of de overvallers iets hebben meegenomen, is nog niet zeker. Na hun drieste daden gingen ze aan de haal met de wagen van de man, die voor zijn deur geparkeerd stond. De politie kon de gestolen wagen wel kort nadien terugvinden.

"Brave mens"

De buurvrouw begrijpt niet waarom de overvallers net haar overbuur viseerden. "Het is een alleenstaande man, een goede mens. Hij krijgt wat hulp in het huishouden door enkele vrouwen, maar voor de rest trekt hij alleen zijn plan", zegt buurvrouw Blanche nog.

De 61-jarige man liep meerdere kneuzingen en twee gebroken ribben op. Het verdere onderzoek gebeurt door de federale gerechtelijke politie van Limburg, maar van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.