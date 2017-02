“Ongecontroleerd gedrag van Stijn Stijnen was onwerkbaar”, ex-coach reageert

Stijn Stijnen betreurt dat het bestuur van Sporting Hasselt maandagavond heeft beslist een punt te zetten achter hun samenwerking. De voormalige coach van de club uit de hoogste amateurliga vermoedt dat het ontslag al veel langer in de lucht hing. Dat zei Stijnen dinsdagavond tijdens een persmoment.

De 35-jarige oud-international hielp in 2012 Sporting Hasselt uit de nood. De voormalige doelman was eerst voorzitter. Anderhalf jaar geleden werd hij sportief directeur en trainer. Vorige week legde het Sportcomité van de voetbalbond Stijnen een schorsing van acht maanden op door een incident na Geel-Hasselt, waarbij hij de scheidsrechter geïntimideerd zou hebben. Volgens Stijnen klopt het verslag van de ref niet.

“Ontslag speelt al langer”

“Ik vermoed dat mijn ontslag een gegeven is dat al een tijdje speelt binnen de club”, aldus Stijnen dinsdag. “Er is natuurlijk het verhaal van mijn schorsing door de wedstrijd tegen Geel. Maar ik heb het gevoel dat het verhaal al langer bezig is.” Stijnen verwijst daarmee naar de algemene vergadering van Sporting Hasselt van eind december vorig jaar, waar voorzitter Bart Casters volgens Stijnen toen al het ontslag van de trainer had gevraagd. “Ik heb toen met respect geluisterd naar wat ze te vertellen hadden”, aldus Stijnen. “Maar ik heb dat toen op mijn eigen manier weggelachen. Uiteindelijk ben ik dan toch trainer gebleven, tot vorige week vrijdag de voorzitter voorstelde, naar aanleiding van mijn schorsing, om een nieuwe veldtrainer aan te nemen die mijn instructies zou opvolgen. Daar ging ik absoluut niet mee akkoord.”

Enkele dagen rustig aan om ontslag te verwerken

Stijnen vond het niet nodig een nieuwe veldtrainer aan te nemen, omdat de club volgens hem al capabele mensen heeft om die functie te vervullen. “Bjorn Sengier en Steven Stijnen kunnen mij perfect vervangen, ik wou niet een nieuwe persoon bij de staf. Maar de voorzitter en anderen waren het daar niet mee eens. Uiteindelijk is dan gisteren beslist dat het verhaal gedaan is voor mij”, besloot Stijnen, die het naar eigen zeggen een aantal dagen rustig aan gaat doen om het ontslag te verwerken.

Ook Sporting Hasselt reageert

Ook Sporting Hasselt gaf dinsdag op de clubwebsite tekst en uitleg bij het ontslag. “Jammer genoeg bracht Stijnen door zijn soms ongecontroleerd gedrag niet alleen zichzelf schade toe, maar bleef ook de club hierdoor niet onbesproken”, aldus de Limburgse club. “Stijnen kreeg afgelopen week - voor de tweede keer op korte tijd - een zware schorsing van acht maanden opgelegd. Het bestuur is van oordeel dat dit een onwerkbare situatie is. Volop strijden voor het behoud zonder hoofdcoach langs de zijlijn lijkt ons erg moeilijk. Mede echter door de staat van dienst van Stijnen konden en wilden wij hem niet zomaar koudweg ontslaan. We zijn daarom samen met Stijnen rond de tafel gaan zitten om samen naar een goede oplossing te zoeken. Daarbij stelden wij een sportieve functie voor, weliswaar met een andere trainer. Het bleek al snel dat Stijnen zo’n constructie niet zag zitten en dat er van een constructieve dialoog waarbij we samen tot de beste oplossing voor Stijnen én de club zouden komen, weinig sprake kon zijn. Die houding betreuren wij en noodzaakte ons tot deze drastische beslissing.”