Volgens deze website zal de aarde dit jaar vergaan en wel om volgende redenen

De wereld zal vergaan en wel dit jaar nog, dat melden de doemdenkers achter de christelijke website Signs of End Times toch. De auteurs zien talloze bewijzen in de Bijbel dat 2017 het jaar is waarin de wereld zal vergaan. Of je er geloof aan hecht, mag je volledig zelf beslissen.

Bewijs voor de naderende Apocalyps zien de auteurs onder meer in een stijging van het aantal natuurrampen, voornamelijk aardbevingen. Ook in de dalende vissen-, vleermuizen- en bijenpopulaties zien ze een voorteken.

“Nooit eerder is er een moment geweest waarop al deze gebeurtenissen zo gewoon leken op zoveel verschillende plaatsen en met zulke frequentie en intensiteit”, zo klinkt het op de website. “Onze generatie is de eerste die alle Bijbelse voortekenen vertoont. Zonder twijfel leven we in het laatste jaar.”

De website verwijst onder meer naar Earthquake Track, dat al 4.000 aardbevingen heeft geregistreerd sinds het begin van 2017. Dat is echter niet zo bijzonder als je weet dat het United States Geological Survey elke dag zo’n 50 aardbevingen lokaliseert, maar schat dat er jaarlijks miljoenen aardbevingen gebeuren over de hele wereld.

Toch is Signs of End Times zeker van hun stuk: “God geeft ons genoeg waarschuwingen met dit soort gebeurtenissen. We zullen geen excuus hebben als de dag waarop Christus terugkomt ons verrast. We moeten de tekenen accepteren en ons klaarmaken.”

Wij gaan ons toch vooral klaarmaken voor een fijne tv-avond.