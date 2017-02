Bizar ongeluk: man maakt harde smak nadat autoband tegen zijn hoofd stuitert

De Braziliaan Roberto Carlos Fernandes stond afgelopen vrijdag op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Bewakingsbeelden van een winkeltje in de gemeente Ipatinga laten zien hoe de man door veel pech zware verwondingen opliep. Toen hij samen met zijn vrouw een wandeling maakte, kreeg hij pardoes een autoband tegen zijn achterhoofd.

De vijftigjarige man had op geen enkel moment door wat er te gebeuren stond. De impact van de botsing met de stuiterende autoband was zo groot dat Carlos prompt tegen de grond smakte. Hij werd onmiddellijk afgevoerd naar een nabijgelegen ziekenhuis.

Uiteindelijk hield de Braziliaan een gebroken rug en een schedelbreuk over aan het ongeval, maar zijn toestand zou stabiel zijn. Volgens ooggetuigen was de autoband losgekomen van een aanhangwagen op de snelweg. “Het was een heel bizar ongeluk, de band kwam exact op het hoofd van Carlos terecht”, vertelden ze achteraf nog. De politie is momenteel nog op zoek naar de eigenaar van de autoband.