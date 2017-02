Juventus zet Bonucci uit Champions League-selectie na “onaanvaardbaar gedrag”

Leonardo Bonucci zal woensdagavond niet aan de aftrap staan in het Champions League-duel tussen Porto en Juventus. De Italiaanse international moet in de tribune plaatsnemen na een ruzie met Juventus-trainer Massimiliano Allegri.

Na de gewonnen competitiewedstrijd vrijdagavond tegen Palermo, voor Bonucci de 300e wedstrijd in zeven seizoenen voor Juventus, gingen de twee in de clinch. “Zijn gedrag was niet aanvaardbaar”, verklaarde Allegri achteraf. Bonucci werd ook beboet door de club.

“Zo’n dingen gebeuren. Maar naar de fans en de club toe, moest ik deze beslissing nemen”, verdedigde Allegri zijn beslissing om de 29-jarige verdediger niet op te nemen in de selectie.

Porto en Juventus spelen woensdagavond hun heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League.