De liefde voor de Rode Duivels is groot bij Tottenham: “De andere acht zijn het probleem”

Als Tottenham en AA Gent het donderdagavond tegen elkaar opnemen op het heilige gras van Wembley, welke van de twee is dan eigenlijk de Belgische ploeg? De Buffalo’s vatten de Europa League-wedstrijd vorige week aan met twee Belgische spelers (Dejaegere en Foket), bij Tottenham starten overmorgen met Alderweireld, Vertonghen en Dembélé waarschijnlijk drié Belgen. Op zoek naar de Londense liefde voor “De Belgische Drievuldigheid” legde Onze Man de vinger aan de pols op White Hart Lane…

De verkopers in de fanshop – excuseer: Tottenham Megastore – zijn alvast laaiend enthousiast: “De truitjes van de Belgen zijn bij onze best verkopende shirts.” Vooral Alderweireld (of zoals men de Rode Duivel in Londen noemt: “Toby”, Alderweireld vinden ze onuitspreekbaar) blijkt immens populair, al is ook Mousa Dembélé naar verluidt “een cultheld bij de échte fans”. Verrassend: Jan Vertonghen, nochtans al het langst actief op White Hart Lane, blijkt minder populair.

De Tottenham Megastore Foto: rr

Datzelfde patroon horen we ook terug als we bij de fans polsen naar hun oordeel over “onze” Belgen. Luke is een diehard fan van de Spurs en heeft de tatoeages met het clubsymbool om het te bewijzen: “Toby en Jan zijn gewoon de twee beste verdedigers in het Engelse voetbal. BY FAR! Kompany? He’s shite, mate! Hij is altijd geblesseerd.”

Maar pas als het over Mousa Dembélé gaat, worden Luke en zijn drie kompanen lyrisch: “Great player, fantastische speler. Hij werkt keihard, hij is altijd terug om te verdedigen, hij is keihard in duels en hij kan fantastisch voetballen. He’s extremely strong on ánd off the ball. Een enorm onderschatte speler, één van mijn favorieten in onze huidige spelersgroep.”

De voetbalkennis van een achtjarige

Tommy kwam dinsdag speciaal met zijn zoontje Louie (8) vanuit Birmingham naar Londen (toch meer dan 200 kilometer) voor een rondleiding in het stadion van hun favoriete voetbalclub. Het knaapje draagt dan wel een volledige spelersoutfit met de naam van Harry Kane, ook deze twee zijn volledig om voor de Spurs-Belgen: “Ik ben enorm onder de indruk van wat er tegenwoordig allemaal aan talent uit het Belgische voetbal komt.” Waarop de achtjarige (!) Louie vlotjes begint op te sommen: “Mirallas, Mertens, Thorgan Hazard…”. Voetballiefde wordt er bij de Spursfans duidelijk met de paplepel ingegeven.

Papa Tommy benadrukt: “Jullie voetbal bevindt zich momenteel in een fantastische fase, a great place. Die verdediging van jullie is superb: met Toby en Jan, natuurlijk. Maar dan hebben jullie ook nog Vincent Kompany. (fluit bewonderend).” Met toch één kritische noot: “Dan is het toch onbegrijpelijk dat jullie nationale ploeg zo inconsistent presteert? Hoe komt dat, how come? Ach, Roberto Martinez is een goede coach, hij zal het Belgische voetbal nog grootse momenten bezorgen.”

Een blik in de kleedkamer van Tottenham: Mousa Dembélé en Jan Vertonghen zitten naast elkaar Foto: jvh

“Toby en Jan het beste verdedigingsduo in Engeland? Niet zeker”

Iets kritischer is Ray: de gepensioneerde uit Essex is naar eigen zeggen al levenslang Tottenham-fan, maar zag al lang geen wedstrijd meer in het stadion: “De Belgen zijn top, begrijp me niet verkeerd. We hebben grotere problemen op de andere acht posities in ons elftal, als we ooit nog eens willen meedoen voor de titel. Maar of Alderweireld en Vertonghen het beste verdedigingsduo in de Premier League zijn? Daar ben ik nog niet zo zeker van. Ze zijn natuurlijk ijzersterk, maar als ze tegen snelle spitsen spelen, kennen ze wel eens problemen.”

Dan kan Mousa Dembélé op meer goodwill rekenen bij Ray: “Dat er kritiek komt dat hij niet genoeg scoort? People are always going to moan, mensen gaan altijd klagen. Ze kijken altijd naar wat iemand niét goed doet, maar ze letten niet op wat een speler wél bijbrengt. En Mousa brengt veel bij: kracht, ervaring, en vooral: tactisch inzicht.”

Op zoek naar een vrouwelijke stem in dit debat, wenden we ons tot de 72-jarige Marjorie. Ook zij is zeer te spreken over de Belgen (“Great players”), maar haar hart klopt toch vooral sneller bij de aanblik van Harry Kane… Zozeer dat aandringen voor meer uitleg weinig zin heeft, Harry gaat voor! Of hoe de glorie van de Belgen bij Tottenham (soms) toch relatief is.

Niet alleen de huidige generatie Belgen, ook Jonathan Blondel heeft zijn plaats in de geschiedenisboeken van Tottenham Hotspur... Foto: jvh