Ondernemer belooft werknemers dag verlof bij winst van Tom Boonen

Wilrijk - Steven Van Aelst, zaakvoerder van grafisch productiebureau Copycat in Wilrijk, is een rabiate fan van de Kempische wielrenner Tom Boonen. Zo erg zelfs dat hij zijn werknemers een extra dag verlof bezorgt wanneer Boonen in zijn laatste profjaar winst boekt. “Toen ik zei dat Boonen groter is dan Merckx, werd ik teruggefloten”, zegt Van Aelst aan VRT.

In zijn laatste jaar als prof in het wielrennen mikt Tom Boonen op een gepast afscheid. Met als ultieme doel Parijs-Roubaix sluit hij op 9 april zijn carrière af. Iets wat Steven Van Aelst op een idee bracht. “Boonen was enkele jaren geleden bezig aan een succesvol seizoen. Toen zei ik dat als hij nog één koers zou winnen in dat jaar, ik mijn werknemers op een dag verlof zou trakteren. Zo geschiedde en ik kwam mijn belofte na. Met zijn laatste seizoen dat er aan komt, wilde ik wederom iets speciaals doen. Daarom deel ik opnieuw een dag verlof of enkele uren recup uit aan mijn werknemers wanneer hij als eerste over de meet rijdt.”

Van Aelst steekt zijn adoratie voor de Kempische wielrenner dan ook niet onder stoelen of banken. “Toen ik zei dat Boonen groter is dan Merckx, werd ik teruggefloten”, lacht de zaakvoerder. “Maar hij is een sympathieke topkerel. Ik bezit geen posters of truitjes van hem, maar hopelijk behaalt hij door onze inzet toch nog die laatste overwinning. Als hij wint, is het zeker feest en kunnen mijn mensen er van meegenieten. Ze hebben trouwens al voldoende verlof!”