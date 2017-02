Wat voert Poetin in zijn schild? In bijna heel Europa verdachte concentraties radioactieve deeltjes in de lucht

Verschillende luchtkwaliteitstations hebben in januari en februari sporen van radioactief jodium gemeten boven Europa. Het is voorlopig echter niet duidelijk waar ze precies vandaan komen. Er wordt geopperd dat Poetin chemische wapens aan het testen is, al is dat nog niet officieel bevestigd.

Oorsprong in Oost-Europa?

Aangezien jodium 131 een halfleven van acht dagen heeft moeten de radioactieve deeltjes zeer recent in de atmosfeer terechtgekomen zijn. Op basis van de beweging van de deeltjes zouden ze mogelijk hun oorsprong vinden in Oost-Europa, aldus de Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA).

Eerst werd namelijk een verhoogde aanwezigheid van radioactief jodium gemeten in het noorden van Noorwegen en Finland. In de daaropvolgende weken werd ook in andere Europese landen, zoals Polen, Tsjechië, Duitsland, Frankrijk en Spanje jodium 131 gedetecteerd.

Amerikaans ‘snuffelvliegtuig’

Een vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht werd bovendien recent naar Groot-Brittannië gestuurd, vermoedelijk om radioactieve deeltjes op te sporen. Het gaat om de WC-135 Constant Phoenix, een zogenaamde nucleaire ‘Sniffer’ (‘snuffelvliegtuig’). Een dergelijk vliegtuig werd ook ingezet na de Chernobylramp in 1986. Het is echter nog niet officieel bevestigd waarom het vliegtuig naar RAF Mildenhall in Groot-Brittannïe gezonden werd.

Chemische wapens?

Het gerucht doet nu de ronde dat Poetin chemische wapens aan het testen is in Novaya Zemlya bij de Noordpool. Astrid Liland van het NRPA liet weten dat het moeilijk is om te traceren waar het radioactief materiaal precies vandaan komt. Het is volgens haar ook mogelijk dat de deeltjes in de lucht terechtgekomen zijn na een incident met een kernreactor.

Geen nucleaire test

Het CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation) heeft dan weer volledig uitgesloten dat er recent een nucleaire test heeft plaatsgevonden. “Als er een nucleaire test zou geweest zijn waarbij jodium 131 vrijkwam zouden er nog veel meer andere radioactieve isotopen vrijgekomen moeten zijn.”

De organisatie maakt zich ook geen zorgen over de hoeveelheid jodium 131 in de lucht boven Europa. “Er zijn geen alarmerende hoeveelheden gemeten.”

Waarom is jodium 131 gevaarlijk?

Als jodium 131 in hoge hoeveelheden aanwezig is in de lucht besmet het ons voedsel. En wie radioactief voedsel eet kan schildklierkanker krijgen. De hoeveelheden die momenteel in de lucht zitten, zijn echter te laag om schadelijk te zijn, meent het NRPA.

“De metingen in Svanhovd (Noorwegen) in januari waren heel erg laag. Net als de metingen in buurlanden zoals Finland. Er is dus geen bedreiging voor mens of omgeving,” stelt Astrid Liland van het NRPA gerust.

Het blijft echter een mysterie wat er nu precies aan de basis lag van de verhoogde concentratie jodium 131 boven Europa.