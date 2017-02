Dit is liefde! Lukaku en vriendin delen schattig momentje samen

Het is dik aan tussen Rode Duivel Romelu Lukaku en zijn vriendin Sarah Mens. En dat mag gerust geweten zijn. De Nederlandse dochter van televisiepresentator Harry Mens deelde een video op Instagram waarbij ze de Rode Duivel in een liefdevolle omhelzing nam en teder een kusje op de wang gaf. Echte liefde! De twee leerden elkaar vijf maanden geleden kennen in Miami, waar zij aan het werk was als stagiaire, terwijl Lukaku er op vakantie was.