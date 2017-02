Anderlecht-verdediger Bram Nuytinck voelt zich herboren onder René Weiler: “Onder Hasi was er geen teamspirit”

Met een 2-0-voorsprong op zak stappen de spelers van Anderlecht vanochtend het vliegtuig op richting Sint-Petersburg. Met het nodige vertrouwen, niet onlogisch na een reeks van elf matchen zonder nederlaag. Na een onzekere start heeft René Weiler Anderlecht op de rails gekregen. Dit tot grote vreugde van Bram Nuytinck, die allesbehalve heimwee lijkt te hebben naar de jaren onder Hasi.

Voor het derde jaar op rij strijdt Anderlecht donderdagavond voor een plaats bij de laatste zestien in de Europa League. In de vorige twee edities sneuvelde paars-wit telkens aan het oostfront: in 2015 in de 1/16de finale tegen Dinamo Moskou (0-0 thuis, 3-1 uit) en in 2016 in de 1/8ste finale tegen Shaktar Donetsk (3-1 uit, 0-1 thuis). Tegen Zenit hopen Weiler en zijn spelers komaf te maken met dat Sovjet-complex. De knappe 2-0-overwinning in de heenmatch zette Anderlecht goed op weg, al moet de klus morgen nog altijd worden afgemaakt in de vrieskou van Sint-Petersburg. “Onze uitgangspositie is goed, maar ik verwacht daar wel een heel andere wedstrijd”, blikt Bram Nuytinck vooruit. Het zou wel eens een heet potje kunnen worden. Met hun kwaliteiten gaan ze ons meteen onder druk proberen te zetten. Het eerste halfuur doorkomen wordt heel belangrijk. Niet dat we alleen maar gaan afwachten en achteruit leunen op die 2-0. Zelf hebben we ook kwaliteit genoeg om daar iets neer te zetten.”

In de heenmatch speelde Anderlecht met een onuitgegeven elftal een van zijn beste wedstrijden dit seizoen. “Het bewijs dat het rotatiesysteem werkt”, vindt Nuytinck. “Als je met zoveel andere jongens zo’n prestatie neerzet, dan bewijst dat hoe goed het wel zit in deze groep. Deze coach hecht enorm veel belang aan de hechtheid van de groep. Van in het begin heeft hij een echt team willen smeden. Dat was de afgelopen twee seizoenen helemaal anders”, geeft de verdediger een prikje aan ex-coach Hasi. “De teamspirit die je nodig hebt om kampioen te spelen was toen totaal niet aanwezig. Dat is nu helemaal anders. Als team zijn we zoveel meer naar elkaar toegegroeid. Dat is echt de kracht van dit Anderlecht. In mijn vijf seizoenen bij Anderlecht was het teamgevoel nog nooit zo sterk als nu.”

Titel blijft hoofddoel

Die teamgeest moet Anderlecht straks niet alleen voorbij Zenit helpen maar toch vooral aan de titel. “Hoe mooi Europees voetbal ook is, het hoofddoel blijft toch het kampioenschap. Alleen als we een mooi Europees parcours kunnen koppelen aan een titel, dan zal men later spreken van een topjaar voor Anderlecht. Zonder die titel vergeet men al snel wat je dat seizoen in Europa hebt gepresteerd. Kijk maar naar vorig seizoen.” Door te blijven roteren hoopt Weiler op beide fronten zo lang mogelijk actief te blijven. “In de competitie loopt het lekker en ook in Europa doen we het goed. Als je door te roteren zulke resultaten kan neerzetten, dan is dat heel erg knap.”