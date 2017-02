Spurs-fans over AA Gent: het respect is groot, de kennis klein

In de fanshop van Tottenham weerklinkt dezer dagen nog steeds het liedje “Spurs are on their way to Wembley”, maar we betwijfelen of de originele tekstschrijver wist dat zijn favoriete club ooit zó vaak in één seizoen op het heilige gras zou mogen aantreden. Een gevolg van de verbouwing op White Hart Lane, natuurlijk, waar tegen 2018 een nieuw stadion voor 61.000 fans moet verrijzen, en waardoor de Spurs hun Europese wedstrijden dit seizoen een goede 20 kilometer verder afwerken. De tegenstander donderdagavond? AA Gent. AA Wie? Onze Man in Londen polste bij de Spursfans naar hun kennis van de Gantoise, en zag dat het bedroevend gesteld is met de Engelse kennis van het Belgische voetbal!

In de Tottenham Megastore kan je werkelijk alles kopen met het clublogo van de Spurs op: truitjes in alle maten en gewichten, natuurlijk, maar verder ook snoep, gezelschapsspelletjes, badmutsen en… geboorte-aankondigingen. De gadgets met “de indiaan” van AA Gent liggen iets minder dik gezaaid: na lang zoeken vinden we één sjaal met de logo’s van beide clubs. We hadden het toen al moeten weten: het zou een moeizame zoektocht worden.

We hadden nochtans goede hoop toen we de kranige 72-jarige Marjorie hoorden kirren bij het noemen van de namen Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé, maar de voetbalkennis stopt blijkbaar aan de Kanaaltunnel. Als we foto’s bovenhalen van de prominente figuren bij de Gantoise, valt de grote stilte. Hein Vanhaezebrouck? “He looks cross, hij lijkt boos.” Ook balkunstenaar Danijel Milicevic, de indrukwekkende verschijning van doelman Lovre Kalinic of Champions League-held Kalifa Coulibaly doen geen belletje rinkelen. Zelfs Jérémy Perbet, de beul van dienst in de heenwedstrijd, wordt niet herkend.

Marjorie (links) is een levenslange Spursfan Foto: rr

Big Hein

Dan maar terug naar het archetype van de Engelse voetbalfan: Mark pronkt met verschillende tatoeages op zijn imposante torso en lijkt met dat kaalgeschoren hoofd wel te gaan voor de “hooligan-look”. Driewerf helaas: ook deze abonnee op White Hart Lane had naar eigen zeggen “nog nooit van Gent gehoord voor we ertegen moesten spelen.” Naast het Tottenham –trio Alderweireld/Vertonghen/Dembélé en ex-Spurs Nacer Chadli kent hij “enkel Eden Hazard”. Bericht aan Eden: “Die mag altijd naar Tottenham komen.”

Ook een confrontatie met foto’s van de Gent-spelers brengt niets op, of toch dit: “Is dat de coach? He looks a lot like Big Sam, hij lijkt verdomd veel op Sam Allardyce”, verwijst Mark naar de voormalige Engelse bondscoach die in 2016 ontslagen werd na amper één interland. “Look at that face, kijk naar die gezichtsuitdrukking! And they’re both big lads, of course…” (lacht)

Toch is er het nodige respect voor de tegenstander van donderdag: “Ik hoop op een zege, maar ik ben er niet gerust in. Als we willen winnen, zal het van Harry Kane moeten komen. Die is in supervorm (de spits scoorde in 2017 inderdaad al negen doelpunten in negen wedstrijden, waaronder een hattrick afgelopen zondag tegen Fulham, nvdr.)

“Indrukwekkend Gent”

Even later gokt Barry op “een makkelijke zege, 2-0 of 3-0”, maar hij was “just kidding”: de vijftiger had de verloren heenwedstrijd met de nodige aandacht gevolgd, en was danig onder de indruk geraakt van “die Belgen”: “de snelheid van hun balcirculatie was indrukwekkend. Zijn ze slecht bezig in de competitie? Dat was er tegen ons niet aan te zien. Nu goed, onze jongens waren wel héél slecht in België. Ze zullen veel beter moeten zijn dan vorige week om Gent te kloppen.”

Pas met Tom uit Birmingham hebben we prijs: “Ja, ik kende AA Gent al. Die waren vorig jaar toch verrassend goed in de Champions League? Als je het Europese voetbal een beetje volgt, moet dat toch opgevallen zijn. Ook tegen ons waren ze vorige week gewoon beter. Dus ik denk dat het donderdag een uphill battle, een zware strijd, wordt voor de Spurs.”

Vooral Danijel Milicevic maakte indruk op de Tottenham-fans in de heenwedstrijd Foto: Photo News

Om zijn geheugen te ondersteunen halen we onze foto’s weer boven. Daaruit blijkt dat Kalifa Coulibaly in zijn invalbeurt van een kwartier indruk maakte (“Sterke spits!”), maar als Danijel Milicevic voorbijkomt, wordt Tom pas écht enthousiast: “Deze kerel! (bewonderend gefluit) Technisch heel sterk, hij heeft ons veel pijn gedaan.” Niet dat dat zijn vertrouwen in een goede afloop verminderde: “Ik gok nog altijd op 2-0 en kwalificatie voor de Spurs.” Aan Coulibaly en Milicevic om het tegendeel te bewijzen…