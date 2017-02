AA Gent-manager Michel Louwagie trekt aan alarmbel: "Zonder maandagvoetbal worden wij hiervoor gestraft”

AA Gent trekt daags voor de historische match op Wembley aan de alarmbel. Het applaus is mooi, maar de Buffalo’s zitten met een wrang gevoel omdat ze in de eigen competitie moeten vechten voor Play-off 1. “In andere competities kunnen ploegen na zware matchen in de Europa League op maandag voetballen”, zegt manager Michel Louwagie. “Wij bewijzen België een dienst, maar zolang voetballen op maandag taboe blijft, worden wij daarvoor gestraft.” Michaël Van Damme

Na een Champions League-match heb je drie of vier rustdagen tot je volgende competitiematch. Twee dagen is onvoldoende, dat is zelfs wetenschappelijk aangetoond Michel Louwagie

AA Gent speelt donderdag om 21.05 uur een historische match op Wembley. Intertoto meegerekend is het de honderdste Europese wedstrijd in de clubgeschiedenis. Minstens zevenduizend supporters maken de oversteek naar Londen voor de terugmatch van de 1/16de finales in de Europa League. En na de 1-0-zege in de heenmatch kunnen de Buffalo’s zich voor het tweede opeenvolgende jaar kwalificeren voor de 1/8ste finales van een Europees tornooi. Daarmee is AA Gent de hofleverancier geworden voor de coëfficiënt van België, waarop het aantal deelnemers aan de Champions League en Europa League is gebaseerd.

“Maar we doen méér voor het Belgische voetbal”, zegt AA Gent-manager Michel Louwagie. “Door een Engelse topclub als Tottenham te kloppen, hebben we de Belgische competitie in Engeland naar boven getrokken. Als een club die in België achtste staat dit kan tegen Tottenham, is dat positief voor het beeld van onze competitie. De Premier League is kapitaalkrachtig, dus alle Belgische clubs kunnen daar in de komende transferperiode van profiteren.”

“Wij maken geen keuzes tussen Europa en de competitie, hoewel deelname aan Play-off 1 cruciaal is voor de ontwikkeling van onze club. De match tegen Moeskroen van zondag is eigenlijk belangrijker dan het resultaat van Tottenham-Gent. Toch zullen we voluit gaan op Wembley. Met die instelling doen we veel voor het Belgische voetbal, maar op dit moment worden we daar eigenlijk voor gestraft. Na een Champions League-match heb je drie of vier rustdagen tot je volgende competitiematch. Maar als je op donderdag in Oekraïne speelt en je moet op zondag náár Eupen, dan heb je te weinig rust om naar behoren te presteren.”

“Twee dagen rust is onvoldoende, dat is zelfs wetenschappelijk aangetoond. We hebben zondagmiddag op Standard gespeeld, maar vergeet niet dat je daarvoor zaterdag al op afzondering in de buurt moet, terwijl we op donderdag tegen Tottenham een fysiek zware wedstrijd hebben gespeeld. Daarom waren we blij dat we met een punt uit Luik terugkeerden.”

“In andere competities kunnen ploegen na zware matchen in de Europa League op maandag voetballen. Wij moeten zondag alweer tegen Moeskroen spelen. Als we willen dat onze clubs in Europa blijven presteren, moet dat debat in België worden gevoerd. Ik heb het maandag op de vergadering van de Pro League (de verzameling van profclubs, nvdr.) nogmaals aangekaart. Het is een must.”

Geen excuus

Voorlopig is er weinig animo bij de andere clubs. Nu AA Gent vol in de schijnwerpers staat wegens de match op Wembley trekt de club aan de alarmbel.

“Voorlopig wordt het idee van maandagvoetbal niet breed gedragen”, beseft AA Gent-voorzitter Ivan De Witte. “Maar we gaan blijven duwen. In andere competities kan het wel al: op maandag voetballen of soms zelfs uitstel krijgen voor sommige matchen. We blijven Europa en de strijd voor Play-off 1 splitsen en zullen dit niet als excuus inroepen. Maar we moeten wél de denkoefening maken: hoe kunnen we de Belgische clubs helpen om in Europa te presteren? Zeker met de beweging die aan de top van het Europees voetbal opkomt om clubs van kleinere competities weg te duwen uit de Champions League richting Europa League.”

“Ik vind het een totale contradictie dat clubs ertoe zouden worden verleid om Europa te laten schieten ten voordele van de competitie nadat ze een heel seizoen voor Europees voetbal hebben gestreden.”