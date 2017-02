De ondraaglijke waarheid van een kind met kanker: “Hij durft niet te gaan slapen omdat hij bang is nooit meer wakker te worden”

De Amerikaanse moeder Jessica Medinger deelde een ongemeen trieste foto van haar zoontje op Facebook om anderen bewust te maken van wat kanker kan doen met een kind. Haar zoontje Drake vecht al voor de tweede keer in zijn korte leven tegen leukemie en vreest elke nacht dat het zijn laatste zal zijn.

“Voor iedereen die vecht tegen kanker of die chemotherapie ondergaat. Voor iedereen die worstelt met deze vreselijke ziekte. Het gaat meteen heel echt worden, heel hard en heel snel.” Zo begint de vrouw haar emotionele bericht. “Het leven is niet mooi, en kanker kan een persoon verwoesten.”

De vrouw schrijft hoe ze haar zoontje moet smeken om te eten of zelfs maar te drinken doorheen de dag. “Dit is hoe het is om je zoon bij jou te laten slapen ’s nachts omdat hij bang is dat er iets gebeurt en dat hij alleen is, en met “iets” bedoel ik doodgaan.”

Drake worstelt al sinds september 2012 met leukemie. Sindsdien heeft hij verschillende bloedtransfusies moeten ondergaan, operaties en ruggenmergpuncties om de kankercellen in zijn ruggenmerg te kunnen onderzoeken. De voortdurende chemotherapie heeft de jongen volledig uitgeput. Hij heeft overal pijn, heeft het moeilijk om voedsel en water binnen te houden en kan zich nog maar moeilijk concentreren.

“Dit gaat over in het midden van de nacht conversaties hebben met je zoon waarin hij vraagt of hij, als hij doodgaat, of hij dan naar de hemel gaat en of hij zijn papa daar dan zal zien en met hem zal kunnen praten en spelen.”

Foto: YouCaring

“Dit is hij die te zwak is om op te staan of te wandelen en die gedragen moet worden of in een rolstoel moet zitten. Dit is hij die in slaap valt terwijl iemand tegen hem praat omdat hij te uitgeput is. Dit is hij die zijn medicatie uitbraakt en kokhalst omdat zijn maag leeg is op de lepel yoghurt na die ik hem bij zijn medicijnen gaf.”

“Dit is hij die me vertelt ‘mama, ik ga het niet halen’. Dit is hij die me vertelt dat hij bang is dat hij zijn tiende verjaardag niet meer zal halen. Dit is hij en ik die hem vertelt dat ik voor hem zal blijven vechten als hij dat niet meer kan. Dit is hij en ik, en onze wereld.”

“Dit is hij, Drake, Stinky Joe, mijn hele wered. Van het moment dat ik ontdekte dat ik zwanger was tot altijd, hij is mijn reden om te leven. Hij is mijn lach, mijn liefde, mijn hartslag. Hij is ook mijn tranen, mijn hartenpijn, mijn fronsen. Hij is mijn leven”, met die woorden eindigt Jessica haar beklijvende bericht.

Opnieuw opgenomen in het ziekenhuis

De familie van Drake probeert via een YouCaring-pagina geld in te zamelen om zijn medische kosten te kunnen betalen. Op die pagina lieten ze vandaag weten dat het niet goed gaat met de jongen. Hij werd opnieuw opgenomen in het ziekenhuis en ging in hypovolemische shock, dat betekent dat zijn hart er niet in slaagde genoeg bloed rond te pompen in zijn lichaam. De jongen zou morgen een sonde krijgen omdat hij anders niet meer kan eten.