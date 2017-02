Belgische clubs mogen talenten jonger dan 16 toch aan zich binden

Een bom in het Belgisch voetbal. Anderlecht heeft immers de rechtszaak tegen jeugdspeler Jason Lokilo gewonnen. Rechtstreeks gevolg is dat alle Belgische profclubs vanaf nu talenten jonger dan zestien jaar aan zich kunnen binden door middel van een ‘sterkmaking’. “Een grote verrassing en een precedent”, aldus de juristen uit het voetbal eensluidend.

Rechter geeft Anderlecht gelijk in zaak tegen jeugdspeler Jason Lokilo

In het voetbal mogen spelers pas op hun zestiende een profcontract tekenen. Dat is allang een doorn in het oog van de Belgische profclubs. Ze moeten immers met lede ogen aanzien hoe veel toptalenten al voor hun zestiende benaderd worden door grote, buitenlandse clubs . In veel gevallen worden die talenten ook vroegtijdig weggehaald.

Door de uitspraak in de zaak-Lokilo kunnen Belgische voetbalclubs nu wel jonge spelers voor hun zestiende aan zich binden. Dat kan door hun grootste beloften al op vroege leeftijd een zogenaamde ‘sterkmaking’ te laten ondertekenen. In ruil voor een som geld tekenen de ouders dan een verbintenis waarin ze beloven dat hun zoon op zijn zestiende verjaardag een profcontract zal tekenen bij die club waar de speler zijn opleiding geniet. Gebeurt dat niet, dan staat daar een aanzienlijke schadevergoeding tegenover.

Zo ging het ook met aanvaller Jason Lokilo. Toen hij twaalf was, kregen zijn ouders van Anderlecht 75.000 euro in ruil voor hun handtekening. Maar op de zestiende verjaardag van de Belgische Congolees in 2014, ging zijn vader plots niet meer akkoord met de voorwaarden van paars-wit. Het profcontract werd niet getekend, waarop ­Anderlecht Lokilo voor de rechter daagde en 450.000 euro schadevergoeding eiste.

Gisteren stelde de rechter Anderlecht in het gelijk. Het mag wel degelijk die schadeclaim eisen van de speler die uiteindelijk naar Crystal Palace ging, alsook alle gerechtskosten. De geëiste 450.000 euro kreeg Anderlecht niet, wel 140.000 euro schadevergoeding. Lokilo gaat wellicht in beroep.

De door ons gecontacteerde juristen uit het voetbal reageerden verrast en spreken van een belangrijk precedent. Nu kunnen alle clubs min-16-jarige talenten via een ‘sterkmaking’ aan zich binden. Zo was er ook al het geschil tussen Standard en zijn jeugdproduct Zinho Vanheusden. Ook hij en zijn entourage hadden een ‘sterkmaking’ onderschreven, maar Vanheusden verhuisde op zijn zestiende toch naar het Italiaanse Inter. Standard eiste 25.000 euro.