Chelsea-Belgen niet gelukkig met nederlaag... op FIFA

Een bekende Franse YouTuber KSI daagde Chelsea-Belgen Thibaut Courtois, Michy Batshuayi en Eden Hazard uit voor een spelletje FIFA 2017 op de Xbox. Dat sommige Rode Duivels hardnekkige FIFA-gamers zijn, is algemeen geweten en ook Courtois en co. gingen helemaal in het spelletje op. Maar dat mocht helaas niet baten, het team van KSI won met 2-1 van de drie Chelsea-Belgen. De Belgen leken allesbehalve gelukkig met die nederlaag, vooral Eden Hazard zette wel een heel erg zure snoet op. Gelukkig gaat het Chelsea in de echte voetbalwereld wel voor de wind. Dus, blijven lachen, Eden!