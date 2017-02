Waarom Wembley nog steeds “The Home of Football” is: een legendarische deklat

AA Gent speelt donderdag naar eigen zeggen “een galawedstrijd” tegen Tottenham. Maar waarom is dit duel in Wembley eigenlijk zo speciaal? Waarom is het gras daar “heiliger” dan elders? Een impressie in beelden, met dank aan die typische British sense of history, het Britse gevoel voor geschiedenis!

Natuurlijk werd het huidige “nieuwe” Wembley-stadion pas in 2007 in gebruik genomen, maar in tegenstelling tot nieuwlichters op het continent, hebben de Engelsen er altijd alles aan om de herinnering aan het “oude” Wembley levend te houden. Het is die liefde voor het verleden die verhalen in ere houdt als die van de “White Horse Final”: de finale van de FA Cup in 1923, de eerste voetbalwedstrijd in het toenmalige Empire Stadium, waarvoor zoveel mensen opdaagden dat ze het veld op stroomden en een eenzame politieagent op een wit paard de toeschouwers moest terugdringen.

Het oude Wembley met de kenmerkende twee torentjes Foto: jvh

Toegangspoortjes uit het oude Wembley Foto: jvh

“Sir Matt (Busby, nvdr.) for Prime Minister” Foto: jvh

Nog zo’n typisch Engels fenomeen: respect voor de monarchie, hier gesymboliseerd door de speciale stoeltjes voorbehouden voor de Queen en haar naaste familie Foto: jvh

Het standbeeld van Sir Bobby Moore, kapitein van het Engelse nationale elftal dat wereldkampioen werd in 1966 Foto: jvh

Een gehandtekend shirt van Geoff Hurst, maker van een hattrick in die legendarische finale Foto: jvh

De WK-finale van 1966 tussen Engeland en West-Duitsland werd uiteraard beslist door dit controversiële doelpunt (?) van Geoff Hurst, goedgekeurd door de Zwitserse scheidsrechter Gottfried Dienst op aangeven van zijn lijnrechter uit de Sovjet-Unie, Tofiq Bahramov. Voetbalgeschiedenis...

. .

De deklat waarlangs dat cruciale schot van Hurst (niet) over de lijn ging heeft nog steeds een prominente plaats in het nieuwe Wembley Foto: jvh

Een extra motivatie voor AA Gent: met Club Brugge (hier de nederlaag in de Europacup I-finale van 1978 tegen Liverpool) en Antwerp (geen spoor van The Great Old in het nieuwe Wembley) speelden slechts twee Belgische clubs eerder al op Wembley, tweemaal verloor de Belgische club de wedstrijd Foto: rr

Dat alles gezegd zijnde, één bedenking: het grasveld in Wembley blijkt slechts 97 procent echt gras te bevatten. Op de druk bespeelde zones (met name de strafschopgebieden) wordt gebruik gemaakt van plukken kunstgras. Het begin van het einde?