Een schop en een zaklamp: meer had Marnik niet nodig om inbrekers te overmeesteren

Ternat - Marnik Peeters (43) rekende maandagavond, met de hulp van een schop en een zaklamp, twee mogelijke Oekraïense inbrekers in, een uur nadat de politie de zoektocht had opgegeven. “Mijn hart bonkte bijna uit mijn keel.”

De feiten gebeurden in de omgeving van de Vitseroelstraat, op het einde van de Ternatse bedrijvenzone. De woningen en bedrijven kregen er al meermaals inbrekers over de vloer en de bewoners zijn dan ook erg alert voor verdachte activiteiten. “Rond 21.30 uur zag een buurman rechtover zijn deur drie mannen uit een auto met Oekraïense nummerplaat stappen”, zegt Peeters. “Die buurman was een tijdje geleden al eens slachtoffer van een brandstofdiefstal en was op zijn hoede, zeker toen ze ook nog eens een kap over hun hoofd trokken. Hij belde me, maar het trio merkte mijn buurman op achter het raam en vertrok naar de andere kant van de Vitseroelstraat.”

Ook de politie was intussen op de hoogte en die startte een klopjacht. Daarbij werd één van de drie Oekraïners ingerekend. Ook de auto van het trio werd aangetroffen, maar de andere twee gevluchte mannen bleven spoorloos. “Rond 22.30 uur zette de politie de zoektocht stop, maar ik stelde me verdekt op aan het kruispunt met de Industrielaan en de Steenbergstraat op een plek waar ik het hele kruispunt goed kon zien. Wellicht keren ze terug naar hun auto, dacht ik. Rond halftwaalf zag ik dan plots twee schimmen komen uit de richting van de brug.”

