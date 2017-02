Derby County (De Sart) en Burton Albion delen de punten

Op de 32de speeldag in de Engelse tweede klasse hebben Derby Couny en Burton Albion 0-0 gelijkgespeeld. Julien De Sart stond de hele wedstrijd centraal op het middenveld bij de thuisploeg. De 20-jarige huurling van Middlesbrough haalde enkele keren gevaarlijk uit, maar slaagde er niet in zijn ploeg op voorsprong te trappen. Derby County staat op de elfde plaats in het Championship met 48 punten uit 32 wedstrijden.