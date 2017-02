Onderbroekenlol met Ronaldo

Cristiano Ronaldo laat geen enkele kans onbenut om zijn sixpack te tonen. De Portugese spits van Real Madrid lanceerde een nieuwe kleurrijke onderbroekenlijn – of strakke boxershortlijn – en pronkte er zelf gretig mee voor de lens. Hij had er duidelijk plezier in. “De mensen zien meestal de serieuze, gefocuste Ronaldo. In deze campagne wou ik de relaxte Ronaldo tonen”, zei hij.