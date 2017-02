Is koning Filip zijn boekje te buiten gegaan met deze uitspraak?

Ging koning Filip gisteren zijn boekje te buiten door zijn appreciatie uit te spreken voor de provincies? Volgens de grootste regeringspartij N-VA wel, volgens coalitiepartners Open VLD en CD&V niet. “Een niet-verkozen staatshoofd mag geen politieke stellingnames doen”, benadrukt N-VA-fractieleider Matthias Diependaele.

“De provincies zijn de hoekstenen van het land”, zo drukte koning Filip de parlementsleden gisteren op het hart tijdens een besloten werkbezoek in het Vlaams Parlement. Volgens een aanwezige kon de koning de standpunten van een aantal partijen om de provincies af te schaffen niet echt appreciëren. “Hij vroeg daar sterk op door en benadrukte dat de provincies al even lang ­bestaan als België. Het was duidelijk dat hij ons daarmee een boodschap wilde geven.”

“Onaanvaardbaar” vindt N-VA

“Hij lijkt daar toch een politiek statement mee te maken”, zegt ­fractieleider Matthias Diependaele van N-VA. Net als zijn partijgenoten stuurde hij zelf zijn kat naar het ­bezoek van de koning “aangezien onze partij niet warm loopt voor het ­koningshuis”.

Maar volgens N-VA kan het dus hoegenaamd niet dat “een niet-verkozen staatshoofd politieke stellingnames doet”. De partij had drie weken geleden ook al kritiek op de speech van de koning waarbij hij de Brexit en de nieuwe Amerikaans president Trump op de korrel nam.

Grappen met Peumans

De enige N-VA’er die gisteren wel verplicht aanwezig moest zijn, is Jan Peumans. Als parlementsvoorzitter mocht hij de koning “met alle egards” ontvangen. Hij mocht meteen ook de meest gevatte opmerking van de koning incasseren. “U komt zelf uit Limburg. Wat vindt ú van de afschaffing van de provincies?”, smeet de koning hem plots voor de voeten. “Een overbodig niveau”, zei Peumans droog.

Voor alle duidelijkheid: in de provincies werd nog maar onlangs stevig gesnoeid, een verdere afschaffing staat voorlopig niet op de agenda. Volgens de andere regeringspartijen is er dan ook geen sprake van enige commotie. “De koning sprak nooit een waardeoordeel uit”, klinkt het daar. “Dit is spijkers zoeken op laag water”, zegt fractieleider Bart Somers (Open VLD). “Het bezoek van de koning is vooral een belangrijke symbolische daad, want het is een erkenning van het Vlaams Parlement.”

Ook CD&V ziet geen graten in de uitspraken van de koning. Net als oppositiepartij Groen heeft zij vooral commentaar op de opvallende afwezigheid van N-VA. “Het is een kwestie van elementaire beleefdheid om een staatshoofd op een fatsoenlijke manier te ontvangen. Dat wil daarom nog niet zeggen dat we met tricolore vlagjes moeten staan zwaaien”, zegt CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel.

“Geen vlotte mens”

Het Koninklijk Paleis ­reageert zelf kort. “De afslanking van de provincies is inderdaad een van de thema’s die aan bod gekomen zijn. Voor de rest hebben we daar niets over te communiceren”, klinkt het. De koning tilt er ook niet zwaar aan dat N-VA’ers massaal afwezig bleven. “Geen enkel probleem, dat is de persoonlijke keuze van een aantal parlementsleden. Voor de rest was de ontvangst in het Vlaams Parlement heel warm en hartelijk.” Over het gesprek met de koning waren de meningen overigens verdeeld. De ene aanwezige noemt hem “geen vlotte mens die niet reageerde op de grapjes”. Een ander parlementslid heeft het over een “ontspannen bezoek” van een koning “die duidelijk goed in zijn vel zit”.