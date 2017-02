Negende (!) keer levenslang rijverbod voor onverbeterlijke wegpiraat

Dadizele - De procureur heeft in de politierechtbank van Ieper het negende levenslange rijverbod gevorderd voor een zestiger uit Dadizele.

Gery M. blijft al 27 jaar hardnekkig rondrijden, hoewel hij zijn rijbewijs al in 1990 definitief kwijtspeelde. De rechter velde in de vorige eeuw het zware oordeel omdat de beklaagde meerdere keren betrapt werd achter het stuur terwijl zijn rijbewijs tijdelijk was ingetrokken. Maar het levenslange rijverbod weerhield de man er niet van te blijven rijden.

“Hij speelt met de voeten van justitie en politie. Zo rijdt hij rond met een auto van zijn ex-partner. Op die manier kunnen we het voertuig niet in beslag nemen. Dus vorder ik een effectieve celstraf van tien maanden en opnieuw een levenslang rijverbod.”

Vonnis op 20 maart.