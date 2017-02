CLUBNIEUWS. Anderlecht neemt Kara niet mee naar Rusland, Club Brugge bedankt fans

Bij Anderlecht is de transfer van Tielemans nog onzeker. Paars-wit laat Kara Mbodj ook thuis voor de Europa League-wedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg. Club Brugge wil zijn fans bedanken. Het clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Rechter beslist over transfer Tielemans, Kara niet naar Rusland

Atlético Madrid mag dan wel in poleposition liggen om Youri Tielemans binnen te halen en het terrein voor de transfer werd dan wel al afgetast, er is nog een hindernis. De FIFA gaf Atlético, net als Real Madrid, een transferverbod in 2017 omdat de club in het verleden minderjarige voetballers te vroeg onder contract legde. Niet dat Atlético zich zorgen maakt. Het vecht het verbod aan bij de allerhoogste instanties – het Arbitragehof voor de Sport (CAS) – en dat velt een oordeel in mei. Positief voor Atlético is dat het CAS het transferverbod voor Real – dat om dezelfde redenen gestraft werd – al reduceerde tot de voorbije januarimaand.

Kara Mbodj (knie/hamstring) stapt vandaag niet mee op het vliegtuig naar Rusland. De Senegalese verdediger moet rusten. Sofiane Hanni is er ondanks een lichte liesblessure wel bij, al wordt hij tegen Zenit niet in de basis verwacht. Opvallend is ook de aanwezigheid van Diego Capel, die al weken niet meer in de selectie zit na een gemiste transfer en maandag nog met de beloften speelde. En hoewel Trebel Europees niet speelgerechtigd is, is ook Stéphane Badji er niet bij. Hij is uitgerangeerd.

AA GENT. Vanhaezebrouck laat Tekie toch thuis

Gisteren besloot Vanhaezebrouck om Tesfaldet Tekie dan toch niet mee te nemen naar Londen. De Zweedse middenvelder sukkelt met een spierblessure en blijft in Gent voor verzorging. De Gentse coach selecteerde op maandag 28 spelers voor de historische Europese trip van de Buffalo’s. Zo moeten ook Schoofs, Troost-Ekong, Kubo, Czekanowicz en Bjedov zich vanochtend op de club melden, waar Gent na een gezamenlijk ontbijt naar de luchthaven van Oostende vertrekt. Reservedoelman Vandenbussche en Davidzada kregen toen al te horen dat er voor hen geen plaats is op de charter.

CLUB BRUGGE. Club zegt #ThanksFans op 12 maart

Op 12 maart ontvangt Club STVV voor zijn laatste thuismatch van de reguliere competitie. “Als bedanking voor een fantastisch jaar, waar de fans als één man achter blauw-zwart stonden, staat deze wedstrijd opnieuw volledig in het teken van #ThanksFans”, klinkt het op de site. Er wordt een festival met twee podia georganiseerd op parking Noord 1. Dj Sven Ornelis, Flip Kowlier, Mother Jumps the Gun, Rik Verheye en dj en ex-speler Peter Van Der Heyden komen het beste van zichzelf geven. Tot slot wordt de spelersbus op gepaste wijze welkom geheten.

KRC GENK. Wouters out, Coucke onzeker

Genk traint vandaag om 11 uur een laatste keer met gesloten deuren. Naast Karelis, Dewaest, Bizot, Susic en Vanzeir is ook Wouters nog steeds out met een snijwonde aan de voet. Derde doelman Coucke (adductoren) is onzeker. De delegatie van Astra Giurgiu arriveert om 10.50 uur met een lijnvlucht uit Boekarest in Zaventem en neemt daarna zijn intrek in het Holiday Inn in Hasselt. Zij trainen om 18 uur met gesloten deuren in de Luminus Arena. Coach Marius Sumudica had via de telefoon een verzoeningsgesprek met de rijke clubeigenaar Niculae.

KV MECHELEN. Scheurtje in enkelligament voor Claes

Glenn Claes heeft tegen Lokeren een scheurtje opgelopen in het ligament van zijn enkel. Dat heeft een scan gisteren bevestigd. Het is niet helemaal uitgesloten dat Claes nog fit geraakt voor Standard, maar die kans is voorlopig eerder klein. Gisteren beperkte hij zich tot loopwerk. Alleen als de middenvelder honderd procent fit is zit hij in de kern tegen Standard.

LOKEREN. Hupperts traint opnieuw

Goed nieuws voor Guus Hupperts (foto) en Lokeren. De Nederlandse flankaanvaller is hersteld van zijn blessure en trainde gisteren opnieuw mee met de groep. Doelman Barry Boubacar Copa (adductoren) verscheen niet op het oefenveld. De Ivoriaan wordt vandaag echter opnieuw op training verwacht. De beloften van Lokeren wonnen maandagavond hun wedstrijd in en tegen Kortrijk met maar liefst 0-5, waardoor ze na vijf speeldagen op een mooie derde plaats staan in het klassement, op amper een punt van leider Anderlecht.

WAASLAND-BEVEREN. Schwartz valt uit met blessure op training

Aanvaller Ronnie Schwartz (foto) viel gisteren tijdens de training uit. De ernst van de blessure was gisterenavond nog niet duidelijk. Rudy Camacho en Francois trainden gisteren individueel. De beloften verloren maandagavond in en tegen Moeskroen met 3-1. Nana Opoku Ampomah scoorde het enige doelpunt voor Waasland-Beveren. Julian Michel speelde voor het eerst een halve wedstrijd mee na zijn blessure. Hij ondervond gisteren een kleine reactie, maar niks ernstig.

WESTERLO. Extra rust voor Kemphanen

De spelers kregen na de teambuildingsactiviteit en het etentje van maandag wat extra nachtrust en werden pas in de namiddag op de club verwacht voor een veldtraining. Iedereen trainde mee. Kyle Butler kreeg maandag voor het eerst speelminuten met de beloften.

KV KORTRIJK. Play-off 2 gratis voor abonnees

Na een matig seizoen voor de supporters van KV Kortrijk komt het bestuur hen nu tegemoet: alle wedstrijden in Play-off 2 zullen voor de abonnees net als vorig seizoen gratis zijn. Dit seizoen zijn dat vijf in plaats van drie thuiswedstrijden, aangezien Play-off 2 aangevuld wordt met drie ploegen uit 1B en de poules telkens uit zes ploegen zullen bestaan.

ZULTE WAREGEM. Soccer meets cycling bij Essevee

Op 9 maart brengen Record Bank E3 Harelbeke en Zulte Waregem koers en voetbal dichter bij elkaar. Er zijn dubbelinterviews met Francky Dury en Nick Nuyens, Stijn Meert en Johan Museeuw en Mbaye Leye met Niels Albert. Moderator is sportjournalist Sammy Neyrinck. Een deelname kost 75 euro per persoon. Er mogen maximaal twee personen per bedrijf deelnemen en eens de kaap van honderd deelnemers bereikt is, is de avond volzet. Dit alles gaat door in Buro Modern in Waregem. Lepoint (enkel) en Baudry (knie) trainden individueel. Hamalainen (hamstring) sloot weer aan bij de groep.