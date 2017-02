Terug naar het magische Wembley met Cisse Severeyns en Julien Cools

AA Gent is pas de derde Belgische voetbalclub ooit die in het Wembley Stadium speelt, alleen Club Brugge (EC1-finale 1978) en Antwerp FC (EC2-finale 1993) gingen de Buffalo’s voor. We dompelden ons met de sterren van toen, Julien Cools en Cisse Severeyns, nogmaals onder in de magie van het iconische stadion in Londen. “Ik heb thuis nog steeds de bal waar we op Wembley mee trainden.”