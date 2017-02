Bijna zat ze in de nieuwe K3, maar nu krijgt ze de hoofdrol in film

Van een carrièreswitch gesproken: anderhalf jaar geleden was Nora Gharib (23) nog in de running om de nieuwe zwarte van K3 te worden in K3 Zoekt K3, deze zomer gaat ze cocaïne dealen. Althans in Patser, de nieuwe film van Adil el Arbi en Bilall Fallah, waarin ze de vrouwelijke hoofdrol zal spelen.

“Ze hebben mij zelf benaderd en het klikte direct”, aldus Nora. “Zij zagen in mij wat ik zelf nog niet gezien had: de stoere chick. Toch staat Badia ver van me af, hoor. Ze heeft het idee opgevat om samen met haar vrienden op het Kiel in Antwerpen heel snel stinkend rijk te worden. Niet door hard te werken, maar door cocaïne te verhandelen. Badia is de stoerste van de vier, ze doet ook aan gevechtssport.”

Gharib zal de affiche delen met onder anderen Matteo Simoni, Nabil Mallat, Saïd Boumazoughe, Junes Lazaar en nog enkele andere topnamen die later worden bekendgemaakt. “Een geschenk om met zo’n mensen te mogen samenwerken”, zegt ze.

“Voor mij is dit een springplank. Ik heb ooit meegedaan aan K3 Zoekt K3 en daar was acteren ook belangrijk, en nu komt dit op mijn pad, een geschenk. Ik dacht eigenlijk dat het na K3 Zoekt K3 zou stoppen, maar ik heb sindsdien voor Festivalitis en Generation M gewerkt en heb al een tijdje een eigen vlog op YouTube. Allemaal heel leuk, en nu mag ik op een filmset staan in Antwerpen. Geweldig toch?”