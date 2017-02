Wat doet mevrouw Dries Mertens met Mathieu van der Poel?

Kat Kerkhofs (28), de vrouw van voetballer Dries Mertens, blijft ook na haar programma ‘Duivelse Vrouwen’ (Vier) voor televisie werken. Ze gaat reportages maken voor Play Sports, de sportzender van Telenet. Gisteren dook ze met veldrijder Mathieu van der Poel in de wereld van de motorcross.

“Motorcrossen met de boys”, zo omschreef ze het gisteren zelf, met een Instagram-foto voor haar 99.000 volgers: Kat Kerkhofs en veldrijder Mathieu van der Poel tussen meervoudig wereldkampioen motorcross Stefan Everts en zijn collega Kevin Strijbos. “Mathieu van der Poel heeft een enorme passie voor motorcross”, vertelt Kerkhofs. “Hij rijdt thuis vaak met vrienden op zo’n brommertje. Telenet heeft voor hem een initiatie met twee toppers georganiseerd, wat hij heel tof vond. Ik heb er een verslag van gemaakt dat vrijdag te zien is in het programma Kick-off op Play Sports.”

“Het klikte met Mathieu”

De komende weken en maanden zal de vrouw van Rode Duivel Dries Mertens nog meer reportages maken voor de sportzender van Telenet. “Ik vond dit alvast heel leuk om te doen. Met Mathieu naar een motorcrosscircuit: echt tof. Het klikte ook met Mathieu, die was ons ongelooflijk dankbaar. Ik ben ook blij om even uit de wereld van het voetbal te treden. Die wereld ken ik door en door, daardoor heb ik ook het programma Duivelse Vrouwen kunnen maken. Telenet biedt heel veel sporten aan, van basket en golf tot formule 1 en veldrijden. De mogelijkheden zijn eindeloos en uiteraard haal ik mijn neus niet op voor het voetbal, dat blijft een mooie sport.”

Geen poppemie

Verhalen opdiepen in de marge van de sport, daar wil Kat Kerkhofs werk van maken. “Ik wou al langer iets rond sport doen met Sporthouse (het bedrijf van haar neef Sam Kerkhofs, dat de sociale media van veel voetballers en ook Telenet Play beheert, nvdr.). Ik ben geen analist, ik wil ook niet de poppemie zijn die een sportman wat vraagjes gaat stellen. Ik stel gewoon andere vragen, bijvoorbeeld aan Mathieu van der Poel hoe het in de liefde gaat. Dat is niet het enige wat mij interesseert, maar ik denk dat hij zo’n vraag eerder van mij accepteert dan van een sportjournalist. Ik werk ook van a tot z mee aan de reportages. Van de voorbereiding tot de montage, die doe ik samen met een monteur. Human interest is echt iets voor mij, ik ben blij dat ik daar van Telenet verder in kan gaan.”