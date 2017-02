Het aftellen kan beginnen: binnenkort start ‘Peking Express’

Het avontuurlijke spelprogramma Peking Express gaat op maandag 3 april van start op het Nederlandse Net 5, de start op Q2 in Vlaanderen zal rond die datum liggen.

Peking Express was in 2008 voor het laatst op de Vlaamse televisie te zien, in Nederland volgde nog een editie in 2012. Sean Dhondt presenteert voor Vlaanderen, het voormalige nieuwsanker Rik van de Westelaken voor Nederland. In het programma liften Vlaamse en Nederlandse duo’s door Vietnam via Laos naar Cambodja. Ze moeten hun overnachting zelf regelen en opdrachten uitvoeren.