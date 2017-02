CEO Proximus krijgt geen bonus van premier Michel

Dominique Leroy, de CEO van telecomoperator Proximus, vindt dat ze recht heeft op een langetermijnbonus. Maar premier Charles Michel wil geen loonsverhoging, zo schrijven De Tijd en L’Echo woensdag.

Dominique Leroy werd aangesteld door de regering-Di Rupo, die voor topmanagers een loonplafond besliste in te voeren. Voor bedrijven als de NMBS was dat 290.000 euro, voor beursgenoteerde bedrijven zoals Bpost en Proximus 650.000 euro.

Charles Michel Foto: BELGA

Het salarispakket van Leroy bedraagt intussen ruim 800.000 euro. In tegenstelling tot de leden van het directiecomité van Proximus heeft Leroy geen “variabele verloning op lange termijn”. De zeven directeurs hebben samen een “langetermijnbonus” van 1,2 miljoen euro.

Leroy heeft eerder aangegeven dat ze vindt dat ook zij daar recht op heeft, maar om zo’n bonus te kunnen krijgen, moet de regering-Michel het licht op groen zetten. Leroys vraag kwam bij minister van Telecom Alexander De Croo terecht, en vervolgens bij de premier. Maar die zien een hoger loon voor Leroy niet zitten, zeker niet in het huidige klimaat. “De regering wil het loonplafond niet doorbreken”, klinkt het in regeringskringen. Een langetermijnbonus is enkel mogelijk als Leroy bereid is in te leveren op haar vast loon.