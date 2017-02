20 jaar cel voor man die vrouw doodsloeg met klauwhamer

Maaseik / Tongeren / Bree - De correctionele rechtbank van Tongeren heeft Vital R. veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor het doden van Magda Moonen. De veertiger uit Bree had in 2014 de 63-jarige vrouw uit Neeroeteren doodgeslagen met een klauwhamer.

Vital R. en Magda Moonen kenden elkaar. De vrouw was een vriendin van de moeder van de veertiger uit Bree. Op zaterdag 31 augustus 2014 was Vital R. naar een barbecue gegaan. Toen hij daar wilde vertrekken, stelde Magda Moonen hem voor om hem naar huis te brengen. Zelf had R. geen auto. De twee stopten in de Pater Neyenslaan in Opitter. Vital R. woonde daar sinds begin juli in een appartement. Magda zou mee naar binnen zijn gegaan om nog een koffietje te drinken. De sfeer moet op een gegeven ogenblik zijn omgeslagen, want R. greep tijdens het bezoek naar een klauwhamer en sloeg zijn gaste ermee het hoofd in.

Pas enkele dagen later, op dinsdag, stapte Vital naar de politie van Noordoost-Limburg waarna het levenloze lichaam van de vrouw uit Neeroeteren in zijn gehuurde appartement werd gevonden.

Na de moord werd door kennissen geopperd dat geld aan de basis van het drama zou hebben gelegen. Later bleek dat Vital een portefeuille van het slachtoffer had weggeworpen. Er stak 1.500 euro in. Een ander motief heeft dus een rol gespeeld. Volgens sommige bronnen zou de Breeënaar zich gekrenkt hebben gevoeld door een voorstel dat het slachtoffer hem zouden hebben gedaan.

De voorzitter van de rechtbank herkwalificeerde de tenlastelegging van moord naar doodslag. Naast twintig jaar cel werd R. ook levenslang uit zijn rechten ontzet.