Lierse-trainer scherp voor Antwerp: “Bende ego’s in de kleedkamer”

Lierse staat voor de week van de waarheid. Als het zondag minstens even goed doet als Antwerp, wint Lierse de tweede periodetitel en strijdt het voor de promotie naar eerste klasse tegen Roeselare. Lierse-coach Eric Van Meir looft het werk achter de schermen in Sport/Voetbalmagazine, maar deelt meteen ook een steekje uit naar Antwerp en de concurrentie...

“Al bij al kunnen we in alles de beste cijfers voorleggen: we hebben de topschutter, de minst gepasseerde keeper en de beste verdediger”, stelt Van Meir. We zijn over heel het seizoen de beste ploeg geweest. Halen we het niet, dan hebben we net te veel steken laten vallen. Dat zou een ontgoocheling zijn, maar geen drama”, vindt de coach van Lierse.

“Maar als wij en Roeselare het halen, dan wil dat zegen dat een aantal ploegen hun huiswerk niet goed gemaakt hebben: Cercle Brugge, OHL en Antwerp. Toen Antwerp zijn kern samenstelde, wist je dat dat problemen zou geven in de kleedkamer”, aldus Van Meir. “Uiteindelijk word je geen kampioen met de beste spelers, wel met de beste ploeg.”

“Ik ben ook goed omringd met Patrick Nijs, Nico Van Kerckhoven, Chris Janssens en met Mo Wahed als aanspreekpunt voor de Arabisch sprekende spelers. Ik begrijp bijvoorbeeld niet dat Wim De Decker het bij Antwerp zonder hulptrainer wou doen, met zo’n bende ego’s in de kleedkamer”, is Van Meir scherp voor The Great Old...