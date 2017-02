H&M werkt zich in de problemen na kopiëren logo populaire trui

De hoodies en T-shirts van Thrasher Magazine met daarop de naam in geel-oranje letters waar vlammen uitkomen, zijn momenteel heel trendy. Talrijke modellen en it-girls werden er al in gespot en ook Justin Bieber en Rihanna zijn fan. De eigenaars van het skatemagazine zien nu echter overal exemplaren van hun logo opduiken die verdacht veel op dat van hen lijken. Onder andere H&M en Forever 21 hebben al een brief van hun advocaten in de bus gekregen.

Het was Thrasher Magazine zelf die op zijn Instagramaccount een foto deelde van een T-shirt van H&M waarvan de letters verdacht veel lijken op die van hun iconische logo. Het skatemagazine werd het eerst uitgebracht in 1981 en wordt zowat beschouwd als de bijbel van de skatewereld. Het logo met de vlammen dateert alweer van 1991. H&M begaf zich dus op glad ijs toen het in de Divided-collectie een T-shirt uitbracht met daarop 'Trippin' in hetzelfde lettertype, op dezelfde manier gebogen en met de kenmerkende vlammen.

Daar liet Thrasher het niet bij en het stuurde een brief naar de advocaten van de Zweedse kledinggigant. Vermoed wordt dat ze daarin hebben gevraagd de shirts uit de rekken te laten halen vanwege schending van het handelsmerk. H&M stuurde echter een brief terug waarin ze claimen dat 'Trippin' niet klinkt als 'Thrasher' en kopers volgens hen niet meteen de link zullen leggen naar het origineel. Het ziet er naar uit dat een rechter zal moeten bepalen of dat ook effectief zo is.

Forever 21 en zelfs Tiësto

Ondertussen maakte ook Forever 21 zich schuldig aan het kopiëren van het logo, maar in plaats van 'Trippin' koos het voor 'Happiness'. Toen het een foto van het item in kwestie op Instagram plaatste, kwamen er meteen heel wat reacties op. Het liep zelfs zo uit de hand dat het de foto ondertussen alweer heeft verwijderd. Ook de Nederlandse dj Tiësto kreeg van Thrasher een veeg uit de pan nadat die merchandise had gelanceerd met zijn naam in de vlammende letters.

Logo gekaapt

Met skaters valt duidelijk niet te sollen en ze zijn dan ook vast van plan er alles aan te doen zodat 'hun' logo niet langer wordt gekaapt door mensen die niets met de skatewereld te maken hebben. Zo had hoofdredacteur Jake Phelps ook al eerder op Instagram meegedeeld dat hij het maar niets vindt dat sterren als Justin Bieber en Rihanna hun kleding dragen.

Just got a letter back from @hm's lawyers. Here's an excerpt from their response. FUCK OFF H&M ???? Respect the original ?? Een bericht gedeeld door THRASHER MAGAZINE (@thrashermag) op 16 Feb 2017 om 2:45 PST

FUCK OFF @forever21 ???? Een bericht gedeeld door THRASHER MAGAZINE (@thrashermag) op 5 Feb 2017 om 6:16 PST