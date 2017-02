Verhaal van Oscar-winnaar geschreven dankzij ‘de saaiste stad van Europa: Brussel’

Brussel - Moonlight heeft zondagavond plaatselijke tijd in Los Angeles de Oscar voor Beste Film gewonnen. Daar mag de regisseur ook ons land voor bedanken.

Of toch een beetje. Barry Jenkins trok namelijk naar Brussel om in alle rust aan het scenario van de film te kunnen schrijven.

De regisseur en cast van Moonlight op de Golden Globes Foto: AFP

Al is de reden waarom hij uiteindelijk naar onze hoofdstad kwam niet meteen heel flaterend voor ons land. Jenkins had namelijk aan zijn vrienden gevraagd of zij een plek kenden waar hij ongestoord en zonder al te veel impulsen van buitenaf zou kunnen werken aan zijn verhaal. Zijn vrienden hadden hem Brussel aangeraden, ze zeiden hem dat het ‘de saaiste stad van Europa’ was.

En zo geschiedde: in de zomer van 2013 verbleef Jenkins een aantal weken in de hoofdstad van België om er te werken aan de film die intussen al de Golden Globe kreeg voor ‘Beste Dramafilm’. In Brussel schreef hij de eerste versie van het filmscenario van Moonlight. “Brussel bleek overduidelijk niet de saaiste stad van Europa te zijn”, zo verklaarde Jenkins begin deze maand in Focus Knack. “Al was het er wel ongelooflijk rustig. Het was toen zo warm dat de helft van de stad naar de zee of naar de bossen vluchtte. Op 10 dagen was mijn scenario af.”

Barry Jenkins Foto: BELGAIMAGE

8 nominaties voor de Oscars

Moonlight is een film over een homoseksuele man die opgroeit in een achtergestelde buurt van Miami en worstelt met zijn identiteit. Op internetfora wordt de film beschouwd als de beste film van 2016. De film werd intussen ook 8 keer genomineerd voor de Oscars en wist onder meer die voor Beste Mannelijke Bijrol en Beste Film te verzilveren.

- Dat een stuk van het scenario van Moonlight in Brussel werd geschreven, is niet het enige Belgische kantje aan de komende Oscars. Lees hier op welke manier we er dit jaar ook nog gaan bij zijn -