Sfeer verzekerd: Wembley volledig uitverkocht voor wedstrijd tegen Gent

Donderdagavond wordt één groot voetbalfeest in Londen. Tottenham meldt woensdag namelijk dat Wembley nu ook officieel is uitverkocht voor de Europa League-wedstrijd tegen AA Gent. Meer dan 85.000 fans zullen dus aanwezig zijn in Wembley, waarvan bijna 8.000 Buffalo’s! Sfeer verzekerd, ook dankzij de massale Gentse volksverhuizing!