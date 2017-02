Inge Paulussen: “Je moet geen diepe ellende gekend hebben om die te kunnen spelen”

Als baby was ze een driftkikker, maar nu is Inge Paulussen de zachtheid zelve. En alomtegenwoordig. Van de huilende moeder in Beau Séjour tot de verliefde pannenkoekenbakster in bioscoopfilm Allemaal Familie. En dan trekt ze als een van de vier Nerveuze Vrouwen ook nog eens langs de Vlaamse theaters. “Ik ben nog nooit zuchtend gaan werken.”

Hoe zit het nu met dat jongke? Nog even en we weten wie Kato heeft vermoord. Natuurlijk zou Inge Paulussen (41) ons de naam van de dader kunnen verklappen, maar ze houdt de spanning er liever in. “Toen ...