Ze was gehandicapt en zou nooit lopen, praten, spelen. Maar nu is de dochter van Engelse voetballer een topmodel

De dochter van Engelse voetballer Phil Neville, die bij Manchester United en Everton speelde, kan fier zijn op zijn dochter. Toen Isabella nog maar net geboren was, vertelden de dokters aan Phil en zijn vrouw Julie dat het meisje waarschijnlijk nooit zou kunnen praten, lopen of spelen. Nu zet het 13-jarige meisje haar eerste succesvolle stappen in een modellencarrière.

Toen Isabella nog in de baarmoeder zat, kreeg ze een beroerte. Nog voor het meisje op de wereld werd gezet, had ze al een hersenverlamming, een aandoening waarbij het hersengedeelte dat de spieren controleert, beschadigd is. Tien weken te vroeg werd Isabella al geboren. Haar vuistjes waren even groot als een vingernagel.

Bij de bevalling, kon het kindje amper ademen. Haar ouders keken angstig toe hoe het meisje haar eerste momenten meemaakte. Isabella was voor 95 procent afhankelijk van de medische zorgen en toestellen die haar in leven hielden. Vijf percent meer en ze zouden haar wettelijk gezien dood hebben verklaard.

Nooit een normaal leven!?

Maar Isabella bleef vechten en als bij wonder overleefde ze de kritieke dagen. “Ze vertelden ons dat ze nooit zou lopen, zou praten, zou spelen...” vertellen haar ouders aan Daily Mail. “Ze zou nooit een normaal leven leiden. Maar dat was niet de boodschap die wij haar wilden brengen.”

Phil en Julie kozen ervoor om het meisje hoop te geven. “We hebben haar altijd gezegd dat ze kan doen en worden wat ze wil. Soms waren we bang dat haar beperkingen voor heel veel frustraties zouden zorgen, dat we het misschien enkel voor onszelf deden, maar ze verbaast ons elke dag.” Dag in dag uit volgt Isabella fysiotherapie. Nu, 13 jaar later, kan het meisje lopen met beenspalken, dansen en zelfs sporten.

Met een inspirerende flair overwon ze alle uitdagingen die haar jonge leven haar al hadden gegeven. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Het Britse topmodellenbureau Source Models UK heeft haar een contract gegeven, niet als model met een beperking, maar ook in hun andere projecten. “Wij zijn zo fier op haar”, zeggen haar ouders.

“Let maar niet op mijn benen, ze maken mij speciaal”

Haar grote droom? Samenwerken met een modeontwerper modieuze schoenen ontwerpen die over beenspalken passen. “Ik vind het niet erg om ze te dragen, voor mij is het zelfs normaal, maar soms vind ik het saai dat ik altijd dezelfde schoenen moet dragen. Ik zou ook wel eens hakken of botjes willen dragen”, geeft Isabella toe.

Ze start alvast met modellenwerk. Daar kijkt ze vooral op naar Abercrombie & Fitch en Adidas. Tijdens de fotoshoot struikelt het meisje, wanneer de fotograaf haar vroeg om haar benen te kruisen. Giechelend staat ze recht: “Trek het u niet aan, het zijn mijn benen maar. Soms doen ze lastig, maar ze maken me speciaal. En als een model is het perfect om eruit te springen.” Het 13-jarige meisje heeft nu een contract gekregen van het Britse modellenbureau Source Models.

