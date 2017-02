Wat een thriller in Proximus League: niet Lierse maar Antwerp naar eindronde voor promotie

Lier - Lierse is er zondagnamiddag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finalewedstrijden in 1B. Een gelijkspel van de Pallieters tegen Roeselare volstond niet, want concurrent Antwerp versloeg tien Lommelaars met 1-0.

De bezoekende supporters hadden niet te veel zin in de reis naar Lier, die van de thuisploeg waren massaal afgezakt naar het Lisp. De wedstrijd kwam traag op gang, totdat Benson De Belder diep stuurde. De kleine spits omspeelde de keeper, Kompany redde voor de lijn. Uit de corner die daaruit voortkwam was het dan toch raak. Roeselare-doelman Coppens tikte de bal tegen de eigen netten. Benson bleef gevaarlijk in de zestien van de bezoekers, maar bij de rust stond het nog steeds 1-0.

Foto: BELGA

De mannen van Eric Van Meir bleven ook in de tweede helft het overwicht behouden. De bedrijvige Dylan De Belder knalde op het uur tegen de onderkant van de deklat, vijf minuten later miste diezelfde De Belder onbegrijpelijk alleen voor doel.

Een goede uithaal van Stevance (Roeselare) schudde de Lierse-verdediging nog eens wakker, maar niet wakker genoeg. Acht minuten voor tijd trapte Stevance de gelijkmaker tegen de netten.

Lierse pakt dus een punt, maar dat is niet genoeg. Antwerp won immers van Lommel United, en zo is de Great Old periodekampioen in 1B. Antwerp moet het nu opnemen tegen Roeselare voor een ticket voor promotie naar eerste klasse. De heenwedstrijden vinden plaats op 5 maart, de terugmatchen het weekend erop.

De ontgoocheling bij Lierse was enorm.

Foto: BELGA

Herbeleef hieronder Lierse-Roeselare: