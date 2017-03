Karting moet ingenieurs overtuigen voor job

Recente cijfers van de VDAB tonen aan dat het tekort aan ingenieurs de afgelopen 3 jaar ongeveer verdubbeld is. En het was al een knelpuntberoep... Hogere lonen, een leuke firmawagen of flexibele werkuren zijn als alleenstaand argument onvoldoende om de gedroomde kandidaten te strikken. Steeds meer bedrijven zoeken hun toevlucht in leuke events, waar ze in een informele sfeer zich al als ideale werkgever kunnen profileren.

Een maand geleden werden er in Vlaanderen maar liefst 4.120 ingenieurs gezocht. Dat waren er in 2013 zowat de helft. Vooral de industriële ingenieurs hebben de jobs van hun dromen maar voor het uitkiezen, aangezien 90 procent van de vacatures nood heeft aan hun diploma. Het gevolg is dat schoolverlaters overstelpt worden met mooie aanbiedingen, en ook ingenieurs met vast werk interessante carrièrekansen aangeboden krijgen. De hamvraag is hoe je deze beroepsgroep toch kan aantrekken en de bestaande krachten aan je bedrijf kunt binden.

Doorbraak

“Wij proberen het met een formule die we Jobs en Events voor Engineers hebben gedoopt”, zegt Johan Bastiaens, zaakvoerder van ingenieursbureau Cartesio in Hasselt. “Het is onze manier om een doorbraak te bekomen in de complexe arbeidsmarkt van ingenieurs en technische profielen. De events zijn het ideale moment om in een informele setting kennis te maken met kandidaten.”

De eerste pogingen waren al een succes. “Vorig jaar namen een 200-tal ingenieurs deel aan events, zoals Drones For Engineers, waar we amusement hebben gekoppeld aan de introductie van leuke nieuwtjes in ons vakgebied. Dat succes willen we in 2017 verderzetten, te beginnen met een kartingwedstrijd op 6 maart.”

