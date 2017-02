Antwerp sleept in extremis finalematchen in de wacht

Deurne - Wat een apotheose! Een hele wedstrijd lang zag het er naar uit dat Antwerp naast de finalewestrijden zou grijpen, maar op enkele minuten tijd klaarde de zon helemaal op voor de Great Old. Roeselare maakte gelijk tegen Lierse, terwijl Hairemans de gelijkmaker binnen knalde. Antwerp staat zo op twee matchen van de promotie naar 1A.

EINDSTAND. Antwerp-Lommel United: 1-0

Winnen. Dat was de erg duidelijk opdracht voor de elf spelers van Antwerp. De thuisploeg stormde dan ook van bij de aftrap naar voren en dat resulteerde al snel in gevaar. Zo werd in het eerste kwartier een mooie knal van Buyl gepakt door doelman Bertrams en knalde Joren Dom rakelings naast de goal. Lommel kwam enkel toe aan verdedigen, maar overleefde de eerste wervelstorm.

Foto: Photo News

Intussen kwam er slecht nieuws binnen uit Lier. Frans scoorde voor Lierse en zo was de promotie voor Antwerp met een klap nog wat verder weg. De Antwerpspelers lieten het niet aan hun hart komen en bleven onversaagd het doel van Lommel opzoeken. Na 25 minuten ging de Bosuil al een eerste keer uit het dak toen Omolo het leer binnentikte, maar de euforie verstomde toen de scheidsrechter floot voor buitenspel.

Er volgden nog schoten van Owusu en Hairemans, maar geen enkele was binnen het doelkader. Aan de overkant is het maar pover gesteld met Lommel, dat enkel via Platje en Maletic twee keer kwam piepen maar evenveel keer ondermaats bleef voor het doel van Debaty.

Iets na het halfuur kregen de Antwerpfans nieuwe hoop toen Lommel met tien man verder moest. Schils ging heel erg driest in op Omolo en werd onverbiddelijk van het veld gestuurd. Ook met een numerieke meerderheid vond Antwerp in het verdere verloop van de eerste helft de weg naar het doel niet.

Foto: Photo News

Meteen na rusten werd alweer een Antwerps doelpunt afgekeurd. Dequevy knalde van ver en hard op Bertrams, die loste. De rebound werd binnen geduwd door Duplus, maar de lijnrechter had buitenspel gezien.

De drive die Antwerp had in de eerste helft kwam er in de tweede helft niet meer uit. Antwerp leek de schwung wat kwijt te zijn en zocht wat naar zichzelf. Op het uur legde Buyl weer aan, maar doelman Bertrams stond weer paraat.

Foto: Photo News

25 minuten voor affluiten riep heel de Bosuil om een strafschop, maar scheidsrechter Van Damme weigerde de bal op de stip te leggen. Coach Wim De Decker moest iets ondernemen en gooide Fabien Camus in de strijd. De Fransman zorgde al snel voor gevaar via een trap, maar zijn schot ging over het doel.

De druk van Antwerp nam weer toe. Doelman Bertrams kon een kwartier voor tijd een kopbal van Lallemand maar net over tikken.

Maar plots kwam er zeer hoopgevend nieuws uit Lier. Roeselare scoorde de gelijkmaker, waardoor Antwerp plots genoeg zou hebben met een simpele 1-0. Een penalty op enkele minuten affluiten deed alles kantelen. Hairemans knalde onhoudbaar binnen.

Hairemans loopt aan. Foto: Photo News

Het bleef 1-1 in Lier waardoor het onwaarschijnlijke scenario werkelijkheid werd. Antwerp mag in twee duels tegen Roeselare strijden om de zo gegeerde promotie naar 1A. Lierse moet zich getroosten met deelname aan Play-off 2.

Herbeleef hier de wedstrijd: