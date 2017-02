Romelu Lukaku voedt de geruchten over vertrek met cryptische boodschap

Het is al langer geen geheim meer dat Romelu Lukaku droomt van een stap hogerop. De 23-jarige spits speelt al tweeënhalf seizoenen bij Everton, maar heeft niet meteen uitzicht op Europees voetbal bij de Toffees. Dat knaagt bij de ambitieuze spits, hij zette dan ook gisteren een cryptische boodschap op Twitter.

“De Champions League is waar reputaties ontstaan... wat een competitie, wat een wedstrijd”, postte Lukaku op Twitter na de 5-3 zege van Manchester City tegen Monaco. Lukaku zou maar wat graag opnieuw Europees spelen, en dan liefst in de Champions League. Dat is al geleden van het seizoen 2010-2011, toen ‘Big Rom’ nog bij Anderlecht zat als 17-jarige.