Harteloze man bindt zieke hond vast en neemt de benen

De Britse dierenbeschermingsorganisatie RSPCA is op zoek naar een man die begin februari zijn zieke hond aan een hek vastmaakte en daarna wegvluchtte. De 4-jarige hond bleef verward en angstig achter, maar werd diezelfde dag nog gered door een inspecteur van de RSPCA. De man die de hond achterliet, werd gefilmd door een beveiligingscamera van een nabijgelegen woning en wordt nu gezocht.

De achtergelaten hond werd ‘Ella’ gedoopt door de medewerkers van de RSPCA en wordt momenteel verzorgd voor een huidinfectie. De organisatie heeft geen idee waar de hond vandaan komt: ze werd niet gechipt en had geen halsband om. “Ze lag op de grond en had talloze kale plekken”, verklaarde RSPCA-inspecteur Justin Stubbs, die de hond uit haar benarde situatie redde. “Het vroor die dag, dus ze moet het erg koud hebben gehad. Ze werd gelukkig gedumpt voor een huis met een camera, waardoor we de dader kunnen opsporen.”

De dierenbeschermingsorganisatie publiceerde dinsdag de video en hoopt zo de eigenaar van Ella te vinden, zodat hij kan worden berecht voor zijn wreed gedrag.