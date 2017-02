Dit is de keerzijde van Kate Middleton haar status als mode-icoon

De Britse Kate Middleton is razend populair en dat zijn ook de kleren die ze draagt. Haar blauwe verlovingsjurk was in 2010 meteen uitverkocht. Goed nieuws voor de ontwerpster zou je denken, maar niet is minder waar. Dat zegt ze zelf in een interview met The Daily Mail.

Daniella Helayel, de Braziliaanse ontwerpster achter het modemerk Issa, wist zeven jaar geleden bijna niet wat haar overkwam. De hertogin van Cambridge droeg een van haar ontwerpen - een blauwe jurk met bescheiden V-decolleté - en na haar verschijning kwamen er duizenden bestellingen van overal ter wereld binnen. Binnen de vijf minuten was de jurk overal uitverkocht.

Dat was geen goed nieuws voor Helayel. Integendeel, de populariteit betekende het begin van het einde. De ontwerpster zou de potentiële klanten moeten teleurstellen omdat ze op dat moment niet over voldoende financiële middelen beschikte om de stof van de jurk in te kopen, laat staan ze om grote schaal te produceren. De bank werkte niet mee door een lening te geven.

Foto: pn

De ontwerpster vond uiteindelijk een investeerder: de dochter van Harrods-baas Mohamed Al Fayed, vader van Dodi Fayed die in 1997 om het leven kwam in een verkeersongeval met prinses Diana. Maar de twee zaten een jaar later al niet meer op dezelfde golflengte. Het kwaad geschied: het merk was het hoogtepunt voorbij en ging twee jaar na de jurkcrisis failliet. Vandaag is Helayel terug met een nieuw merk: Dhela. Dat komt qua stijl overeen met het vorige label. De eerste collectie werd vorige week voorgesteld.