Waarschuwing voor 42.000 “Belgische” kookplaten en fornuizen van Bosch en Siemens

Consumenten moeten controleren of hun gasfornuis of tafelgaskookplaat van Bosch of Siemens wel veilig is. BSH Home Appliances vraagt aan alle eigenaars van gaskooktoestellen om na te gaan of ze tussen 2006 en 2011 werden geproduceerd. De gaskoppeling van bepaalde toestellen uit die periode is mogelijk beschadigd waardoor er explosiegevaar zou zijn, aldus BSH Home Appliances Belgium.