Eandis: “Aandeelhouders krijgen marktconform rendement uitbetaald”

Het rendement op hun geïnvesteerd kapitaal dat de gemeenten als aandeelhouders van distributienetbeheerder Eandis krijgen, is met 5,24 procent “marktconform”. Dat zegt de netbeheerder in reactie op de discussie over het verlagen van die vergoeding.

De Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne pleit voor lagere Eandis-dividenden, wat de stroomfactuur voor de gezinnen zou kunnen verlagen.

Maar, zo klinkt het bij Eandis, “5,24 procent als vergoeding voor het geïnvesteerd kapitaal is marktconform”. Verlaag je dit, dan riskeer je volgens Eandis dat de bedrijven elders een hoger rendement gaan zoeken.

De distributiebetbeheerder wijst er nog op dat het de Vlaamse regulator is, de Vreg, die het rendement en bijgevolg dus het dividend voor de gemeenten vastlegt.

Die dividendenstroom richting gemeenten is overigens de laatste jaren stabiel gebleven - 179 miljoen euro in 2015 - en op vijf jaar tijd zelfs gedaald. Zo bedroegen de dividenden in 2011 228 miljoen euro.