Axel Witsel speelde bijna samen met Wayne Rooney in China

Trekt Wayne Rooney naar China? Het zou zomaar kunnen. De aanvaller van Manchester United zit meer op de bank dan hem lief is en wordt dan ook nadrukkelijk gelinkt met een transfer. In China is de transfermarkt nog open tot het einde van de maand, en er vonden wel degelijk gesprekken plaats tussen Rooney en de club van Axel Witsel... “Maar Rooney past niet in ons spelsysteem”, verklaarde Tianjin-trainer Fabio Cannavaro.

“Er vonden inderdaad informele gesprekken plaats tussen Wayne Rooney en Tianjin Quanjin”, bevestigde coach Fabio Cannavaro aan Tianjin TV. “Maar we beslisten om niet vol voor de speler te gaan, want Wayne Rooney past niet in ons spelsysteem. Dat was snel beslist.”

“Eerlijk gezegd hadden we graag Pierre-Emerick Aubameyang gekocht, maar Borussia Dortmund legde ons bod naast zich neer. Ze hebben hem te hard nodig in de Champions League. Ons eerste doelwit is nu Nikola Kalinic, maar zijn club Fiorentina doet moeilijk.”