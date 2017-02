Vietnamese spelers krijgen zware straf na opmerkelijk protest

Het protest van de Vietnamese ploeg die afgelopen weekend een strafschop tegen kreeg is uitgedraaid op een zware sisser voor de hoofdrolspelers. Ze worden maar liefst twee jaar geschorst door de federatie voor hun komische vertoning.

De poppen gingen aan het dansen nadat de spelleider in het slot van de match tussen Long An FC en Ho Chi Minh de bal op de stip legde. Hij floot strafschop na een (vederlicht) contact tussen twee spelers. Het stond op dat moment 2-2. De elf van Long An FC reageerden furieus en weigerden aanvankelijk nog verder te spelen.

Hun protest werkte op de lachspieren. Toen de speler van Ho Chi Minh zijn penalty nam, draaide keeper Nguyen Minh Nhut zich uit protest om. Daarna gaf hij de bal terug aan de tegenpartij en bleven de spelers van Long An FC stokstijf stilstaan, een soort van Mannequin Challenge tijdens een voetbalmatch. De doelman liet vrijwillig nog twee doelpunten binnen, waardoor de wedstrijd op 5-2 eindigde.

Hilarische taferelen

De beelden werden een hit op het internet want het zorgde voor hilarische taferelen. Bij één van de goals ging het leer binnen na een koprol van de doelman. De Vietnamese federatie kon er minder mee lachen. Long An-doelman Nguyen Minh Nhut heeft een schorsing van maar liefst twee jaar aan zijn been, net zoals zijn aanvoerder Huyn Quang Thanh.

Trainer Ngo Quang Sang en voorzitter Vo Thanh Nhiem namen na de vertoning ontslag, maar komen er niet zo makkelijk van af. Zij mogen drie jaar geen functie meer uitoefenen in het Vietnamese voetbal. “De betrokkenen hebben de wedstrijd verstoord, hebben de beslissing niet gerespecteerd en hebben de eer en het imago van de Vietnamese voetbalbond besmeurd”, aldus de federatie. De Vietnamese V-League komt wel vaker in opspraak wegens schandalen en matchfixing.