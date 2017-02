Harrods verkoopt gebotteld water van... gesmolten poolijs

Bij het bekende luxewarenhuis Harrods in Londen hebben ze sinds kort een nieuwigheid in de winkelrekken: Svalbarði Polar Iceberg Water. Water dat afkomstig is van gesmolten poolijs. Je betaalt er bovendien 95 euro per fles voor.

Svalbarði Polar Iceberg Water werd opgericht door de Noors-Amerikaanse zakenman Jamal Qureshi, die het naar eigen zeggen bedacht toen hij in de Noorse regio van Svalbard wat water had gebotteld als cadeautje voor zijn vrouw. Het bracht hem op het 'lumineuze' idee om er een luxeproduct van te maken en kreeg van de regionale gouverneur toestemming om de ijsbergen van de Kongsfjorden te gaan oogsten, op 1.000 kilometer van de Noordpool.

Bij de eerste keer dat het schip uitvoer werd er 15 ton ijs aan boord gehaald dat vervolgens werd gesmolten, goed voor in totaal 13.000 flessen water. Hoewel het een bedenkelijke praktijk is, is het bedrijf van mening dat het oogstproces duurzaam is. "Het ijs dat we gebruiken zou anders toch smelten in de zee", klinkt het in een mededeling. "Bovendien is de verpakking duurzaam en zijn we betrokken bij verschillende initiatieven die de opwarming van de aarde willen tegengaan."

En de smaak? Die zou volgens het bedrijf verdacht veel weg hebben van "sneeuwvlokjes die op je tong smelten".