Is azijn een goed alternatief voor wasverzachter?

Machine vol, waspoeder in het ene vakje, vloeibare wasverzachter in het andere, machine aan op 30 of 60 graden: tot zover mijn wasritueel, dat na een kort wasprogramma buiten aan de wasdraad eindigde. Koud, kort, buiten: dat klinkt als vrij duurzaam bezig. ‘s Zomers toch. In de winter stopte ik alles in de droogkast. Tot dit jaar dus. Een van mijn eerste duurzame stappen was het droogrek installeren. Verbazend trouwens, hoe snel was in onze berging droogt.

Eén ding denk ik nog te kunnen verduurzamen: die wasverzachter. In combinatie met de droogkast bleek die eigenlijk al overbodig: wasverzachter of niet, wasgoed komt er zacht uit. Dat ik daar nooit eerder bij stilstond. Wasverzachter zou bovendien een waasje op het oog van je droogkast leggen waardoor die de vochtigheid niet goed detecteert en te lang draait. Ook op het resultaat heeft wasverzachter soms een nadelige invloed, lees ik in De Grote Schoonmaakbijbel van Het Poetsbureau: “Handdoeken verliezen bijvoorbeeld 30% van hun absorptievermogen wanneer je wasverzachter aan het spoelwater toevoegt.”

Maar ook op het milieu heeft zo’n middel, dat uiteindelijk toch uit chemische stoffen bestaat, impact. Is azijn, dat natuurlijk is, dan beter? “Wasverzachter is een mengsel van vooral oppervlakteactieve stoffen”, zegt professor Colin Janssen, milieutoxicoloog aan de UGent. “Dat zijn de klassieke chemische stoffen die de oppervlaktespanning veranderen. Hoe meer je die wegneemt, hoe zachter je was. Als je die stoffen opzoekt, zul je inderdaad vinden dat die soms giftig tot zeer giftig zijn voor het aquatisch milieu. Dat wil echter niet zeggen dat het nog giftig is als het uit je wasmachine komt. Als het goed afbreekbaar is, is het risico voor het milieu zeer laag. Je kunt natuurlijk groener dan groen zijn en elke chemische stof bannen – niets is altijd beter, maar je moet dat ook durven nuanceren. Gezien de reglementering maak ik me sterk dat er andere stoffen zijn waar we meer werk mee hebben. Azijn is een natuurlijk product, dus dat is afbreekbaar. Maar onverdund moet je er ook geen levende organismen in gooien. Alles heeft te maken met de dosis: hoeveel gebruik je, hoeveel ervan komt uiteindelijk verdund uit je machine? Als je dat in rekening brengt en dan nog de waterzuivering erbij telt, kan wat uiteindelijk in de rivier terechtkomt echt geen kwaad.”

Valérie Vanderghote, die me voorging en op www.voorgrond.be blogde over haar zoektocht naar een duurzamer leven, tempert mijn azijn-enthousiasme. “Pas ermee op, want azijn tast rubber aan. Het is wel goed om te ontkalken. Ik gebruik het af en toe. Bevraag je vooral of wasverzachter echt nodig is of niet. Doet het iets positiefs aan je vezels? Als je wasverzachter inderdaad je vezels onderhoudt waardoor ze langer meegaan, dan is het iets anders, maar als het alleen voor de geur is, kun je evengoed een paar druppeltjes etherische olie op een paar wasballen zetten.” Of volg de tip van Liesbeth Verboven van Het Poetsbureau: “Meng een tot twee theelepels etherische olie die jij lekker vindt ruiken met 32 milliliter gedistilleerde witte azijn in een bokaal die je kunt afsluiten. Voor je het gebruikt, verdun je het mengsel: een vierde van een kopje azijn met drie kwart van een kopje water.” Niet dat dat hoeft, azijn alleen volstaat ook – ik ruik echt niets aan mijn azijnwasjes, maar mijn man mist de geur van weidebloemen en lavendelvelden wel nog.

Een geurloos washandje na een azijnwas, een fleurig met wasverzachter en een laatste, duidelijk veel zachter, uit de droogkast, om het af te leren. Foto: Liesbet Aelvoet

“Ik doe de was niet”, zegt professor Janssen nog, “dus ik weet niet of je even tevreden bent van azijn als van wasverzachter. Is het naar efficiëntie en voldoening een goed alternatief?” Met de druppeltjes olie erbij wel. Die iets ruwere handdoeken zijn toch ook beter om dode huidcellen weg te scrubben na een bad? Desnoods, als ik iets echt te hard vind, kan ik het van het droogrek nog altijd tien minuutjes naar de droogkast verhuizen, zoals een vriendin doet. Ik nam het me voor, maar vond het nog nooit nodig.

Machine vol, waspoeder in het ene vakje, niets in het andere vakje (dat dankzij die enkele azijnwasjes properder is dan ooit) en alles aan het droogrek: zo was ik tegenwoordig. Af en toe aangevuld met een laatste restje wasverzachter of een geut azijn. Maar god, wat stroomt die van De Blauwe Hand tergend traag uit zijn fles.