Het meisje dat Cardoen heeft gered, is nog altijd niet gevonden (en dat is goed nieuws)

De zoektocht naar het twaalfjarig meisje dat negen jaar geleden autodealer Cardoen van de ondergang redde, is nog altijd aan de gang. Een week na de oproep van afscheidnemende baas Karel Cardoen (65) heeft nog altijd niemand zich gemeld. “Het meisje - dat nu een jaar of twintig moet zijn - heeft nog een mooi geschenk van ons tegoed.” Wordt het meisje niet gevonden, dan gaat “het geschenk” naar een goed doel.

Tijdens zijn afscheidsinterview in Het Nieuwsblad van woensdag 15 februari lanceerde Karel Cardoen een oproep om een meisje te vinden dat een gouden tip gaf. “We zoeken het meisje dat in 2008 met haar klas bij ons een rondleiding kreeg, met haar vraag wat is jullie duurste wagen? het brein is achter onze promostunt Twee wagens kopen, één gratis en autosupermarkt Cardoen daarmee redde tijdens de financiële crisis. Dat meisje, ze moet nu ongeveer twintig zijn, heeft een mooi geschenk tegoed van ons”, aldus Karel Cardoen.

Na een week zoeken, ook via sociale media, heeft nog niemand zich gemeld. “We vrezen dat we haar niet meer gaan vinden. In onze zoektocht om met het voorziene bedrag toch iets nuttig te doen kwamen we - ook via sociale media - in contact met een ander meisje: Lynn Callens. Zij is genezen van anorexia en heeft de moed gehad om een boek te schrijven over haar pakkend verhaal in de hoop er andere meisjes mee te helpen. Dat verhaal charmeerde ons bijzonder. Zij zoekt via crowdfunding 10.000 euro om dat boek uit te geven”, zegt Cardoen.

“Niet één, maar honderden meisjes gelukkig maken”

Lynn Callens: “Sinds enkele jaren kan ik zeggen dat ik mentaal helemaal genezen ben van de ziekte anorexia nervosa. Dankzij de steun van mijn mental coach heb ik het boek Return geschreven over mijn ervaring met de ziekte. Via dat boek hoop ik een divers publiek te bereiken. Return benadrukt namelijk ook enkele waarden en normen waarvoor ik sta, zoals respect en verdraagzaamheid. De uitgeverij waar ik mee samen werk, maakt gebruik van crowdfunding om geld in te zamelen zodat zij mijn boek kunnen verwerken.”

Als het meisje zich niet bekendmaakt voor vrijdagmiddag 24 februari, zal Cardoen het boek van Lynn Callens sponsoren. Zo kan het boek uitgegeven worden en zal het in juli 2017 verkrijgbaar zijn. “Op die manier maken we niet één, maar wellicht enkele honderden meisjes gelukkig”.