Gent-fans: “Vanavond niet te zot, want we moeten morgen fris zijn!”

De Gentse fans stromen stilaan Londen binnen, in afwachting van de Europa League-wedstrijd tegen Tottenham. De Green Man Pub is één van de plaatsen waar de Gent-fans verzamelen, daar zitten nu al een 50-tal Buffalo’s. Geen verrassing, want in de pub verkopen ze Belgisch bier... Ayrton en Quinten hopen dat Gent donderdag stunt, “maar sowieso moeten we beseffen welke prestatie Gent heeft neergezet!”

“We hopen natuurlijk dat Gent doorgaat, maar we gokken op een gelijkspel”, denken Ayrton en Quinten. “Het zou mooi zijn als Coulibaly in minuut 94 de 1-1 gelijkmaker zou scoren.” Dat zal dan toch vanop de bank zijn, want normaliter behoudt Jérémy Perbet het vertrouwen.

De Engelsen zijn vooral bang van Danijel Milicevic en Kalifa Coulibaly, maar dat vinden Ayrton en Quinten vreemd. “Ook van Simon? Dat is raar, hij was niet goed in de heenmatch. Maar misschien speelt hij donderdag wel beter. Er is geen beter podium om te schitteren dan Wembley. Net zoals Neto, want hij heeft al laten weten dat de Premier League zijn droomcompetitie is.”

Wat zijn de plannen nog voor woensdag? “Vanavond komen we terug naar de Green Man pub, maar we doen niet te zot. We willen morgen fris zijn! Normaal gingen we naar de open training gaan kijken, maar het is jammer dat die niet doorgaat”, vindt het duo. “Dan komen we maar tegen 18u terug naar de pub.”

18u, is dat niet wat laat? De wedstrijd begint namelijk al om 20u05, door het tijdverschil. “Oei, dat klopt! We hadden daar eigenlijk niet aan gedacht. Maar sowieso doen we donderdag ook niet te zot, want vrijdag vertrek ik op skireis”, kijkt Ayrton al vol ongeduld vooruit...

De lokale middenstand probeert alvast optimaal te profiteren van de massale aanwezigheid van Gent-fans. Op de parking van de Green Man Pub staat een hamburgerkraam dat goede zaken hoopt te doen. Wel opgelet: de ene uitbater is voor Arsenal, de andere voor Spurs.